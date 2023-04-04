"عومل كمتهم جنائي بالمحكمة".. ترمب ينفي ارتكاب 34 تهمة

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الثلاثاء ببراءته من كلّ التّهم الجنائية الموّجهة إليه والمتّصلة بدفعه أموالاً لشراء صمت ممثلة إباحية قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016، وذلك في جلسة تاريخية عقدت في محكمة مانهاتن بنيويورك.

"عومل كمتهم جنائي"

ويواجه ترمب البالغ 76 عاماً في إطار هذه القضية 34 تهمة، ما من شأنه أن يقلب رأساً على عقب السباق الرئاسي في انتخابات العام 2024.

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عقب ذلك، غادر الرئيس السابق مبنى محكمة مانهاتن بعد إخلاء سبيله.

وكانت شبكة ABC NEWS، قد أفادت أنه تم أخذ بصمات الرئيس الأميركي السابق، مضيفة أنه تمت معاملته كمتهم جنائي، داخل محكمة مانهاتن.

وأضافت الشبكة أن مدعي عام مانهاتن اتهم ترمب بـ"التآمر".

ترمب يغادر المحكمة

عقب ذلك، شوهد الرئيس السابق يغادر قاعة محكمة مانهاتن.

وكان الرئيس الأميركي السابق قد سلم للسلطات، الثلاثاء، في محكمة في مانهاتن قبيل توجيه تهم جنائية له نابعة من محاولة دفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية خلال حملته في 2016.

"لحظة تاريخية"

ومرتديا حلته الداكنة الشهيرة وربطة عنق حمراء، ظهر ترمب ملوحا للحشود أمام المبنى قبل الدخول إلى المحكمة لأخذ بصماته وتسجيله في لحظة تاريخية غير عادية في التاريخ الأميركي.

ووصل ترمب إلى المحكمة في موكب من 8 سيارات أقله من برج ترمب في وسط مانهاتن عبر الطريق السريع إلى الجزء الشرقي من المدينة.

"لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا"

في الطريق، كتب ترمب منشورا على منصته الإعلامية قائلا "متجه إلى مانهاتن السفلى، المحكمة. الأمر يبدو غير واقعي- سيلقون القبض علي! لا يمكنني أن أصدق أن هذا يحدث في أميركا. اجعلوا أميركا عظيمة مجددا".

يشار إلى أن ترمب الذي عزله مجلس النواب مرتين لكنه لم تتم إدانته إطلاقا في مجلس الشيوخ، هو أول رئيس أميركي سابق يواجه تهما جنائية.