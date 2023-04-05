ابن سري وعلاقة عاطفية وممثلة إباحية.. 3 قضايا محرجة لترمب

أعلن المدّعي العام في نيويورك الثلاثاء أنّ محكمة مانهاتن الجنائية وجّهت إلى الرئيس السابق دونالد ترمب 34 تهمة لأنّه "رتّب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

3 قضايا محرجة

وقال المدّعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في بيان إنّ بوّاباً في برج ترمب ادّعى أنّ بحوزته معلومات عن ابن سرّي للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتّم على علاقة عاطفية سريّة تؤكّد أنّها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئاً عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.

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دفع ببرائته من 34 تهمة

من جهته، دفع ترمب ببراءته في 34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق أعمال، وفق تقارير إخبارية.

جاءت دفوع ترمب اليوم الثلاثاء خلال استدعاء لبرهة قصيرة إلى محكمة في مانهاتن فيما كشف الادعاء عن لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى.

وتنبع الاتهامات من سداد أموال لممثلة إباحية خلال حملة ترمب للرئاسة عام 2016.

يشار إلى أن ترمب دخل قاعة المحكمة متجهما قبيل الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي دون أن يدلي بأي تصريح.، ثم غادر المحكمة بعد نحو ساعة، أيضا دون الإدلاء بأي تعليق.

"تجربة خيالية"

قبل الاستدعاء عبر، الرئيس السابق عن مشاعره، ووصف هذه التجربة بأنها “خيالية” وهو ينتقل من برج ترمب إلى مانهاتن لمواجهة القاضي.

وخلال الجلسة حذره القاضي بضرورة الامتناع عن أي خطاب قد يؤجج أو يسبب اضطرابات مدنية.

كما حذر القاضي خوان ميرشان ترمب من إمكانية إبعاده عن قاعة المحكمة إذا تسبب في إزعاج ، لكن ترمب تحدث فقط للرد على الأسئلة.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في ديسمبر كانون أول المقبل. وطالب محاموه بإعفائه من حضور الجلسة شخصيا بسبب الاحتياطات الأمنية غير العادية الضرورية.

"لا حظر نشر"

وأكد القاضي أنه لن يفرض أمر حظر النشر في هذه المرحلة، لكنه طلب من الجانبين الامتناع عن التعليقات التي قد تؤدي إلى اضطرابات مدنية.

وظل ترمب في الغالب ساكنا ويداه متشابكة متطلعا إلى الأمام خلال الإجراءات التي استمرت أكثر من ساعة بقليل.