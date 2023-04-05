البيت الأبيض عن محاكمة ترمب: ليست أولوية بالنسبة لبايدن

بينما انصرفت الأنظار في الولايات المتحدة إلى محكمة مانهاتن حيث يحاكم دونالد ترمب، بذل البيت الأبيض قصارى جهده الثلاثاء لإظهار أنه لا يولي اهتماما يذكر بما يجري هناك.

"تركيزنا على الشعب"

فعندما سئلت عما إذا كان الرئيس جو بايدن يتابع الأخبار، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيير للصحفيين إن "تركيزنا الآن هو على الشعب الأميركي".

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وأضافت "سيلتقط (الرئيس) جزءا من الأخبار عندما يكون لديه وقت لمتابعة أخبار اليوم.. لكن هذا ليس محور تركيزه اليوم".

"نحن مستعدون"

وكانت جان بيير حذرة أيضا عندما سئلت عن احتمال حدوث اضطرابات بسبب محاكمة الرئيس السابق، خاصة وأن ترمب دعا إلى احتجاجات، فقالت "نحن مستعدون".

فيما حاول بيتر دوسي، من قناة فوكس نيوز، دون جدوى إقناع جان- بيير بالانفتاح أكثر في إجاباتها على التساؤلات، فسألها "لماذا ليس لديك المزيد لتقوليه عن لائحة اتهام ترمب؟ الجميع في البلاد يتحدث عن ذلك.. في هذه اللحظة تحديدا أثناء وجودنا هنا.. الحديث الدائر هو عن ترمب.. وهم يتابعوننا لمعرفة رأي البيت الأبيض في الأمر".

وردا على ذلك، قالت جان - بيير "أعتقد أن الشعب الأميركي يجب أن يشعر بالاطمئنان.. عندما تكون هناك قضية جارية مثل هذه، فإننا لا نعلق".

بيد أن المراسلين لم يستسلموا. فقالت جان بيير مازحة "أحب الطريقة التي تسألونني بها يا رفاق.. بطرق مختلفة.. أنتم ماهرون يا رفاق".

34 تهمة

إلى هذا، أعلن المدّعي العام في نيويورك الثلاثاء أنّ محكمة مانهاتن الجنائية وجّهت إلى الرئيس السابق 34 تهمة لأنّه "رتّب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

وقال المدّعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في بيان إنّ بوّاباً في برج ترمب ادّعى أنّ بحوزته معلومات عن ابن سرّي للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتّم على علاقة عاطفية سريّة تؤكّد أنّها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئاً عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.

غادر المحكمة

وغادر الرئيس الأميركي السابق الثلاثاء مقرّ المحكمة، من دون أن تفرض عليه أيّ شروط أو مراقبة قضائية، وذلك بعد مثوله التاريخي في قضية احتيال على صلة بدفعه أموالاً لشراء صمت ممثلة إباحية في العام 2016.

وفي الجلسة غير المسبوقة التي أصبح فيها ترمب أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، دفع ترمب ببراءته من كل التّهم التي وجّهها إليه المدّعي العام في مانهاتن ألفين براغ والبالغ عددها 34 تهمة، وذلك في ختام تحقيق استمرّ خمس سنوات.