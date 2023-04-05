الصحفي الأميركي المعتقل في روسيا.. يلتقى محاميه لأول مرة

أكدت إيما تاكر رئيسة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال في رسالة لموظفي الصحيفة أن مراسل الصحيفة إيفان جيرشكوفيتش، الذي ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمة التجسس في روسيا الأسبوع الماضي، التقى بمحاميه للمرة الأولى الثلاثاء.

"بصحة جيدة"

وقالت في الرسالة التي اطلعت رويترز على نسخة منها "إيفان بصحة جيدة وهو ممتن للدعم الذي ينهال من جميع أنحاء العالم".

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كما أضافت "عائلة إيفان.. اطمئنوا لمعرفتهم أننا تواصلنا أخيرا مع إيفان"، وأضافت أن الاجتماع أحيا لديها الأمل.

وأوضحت "نواصل المطالبة بالإفراج الفوري عنه. السبيل القانوني هو أحد السبل العديدة التي نعمل على اتخاذها للإفراج عن إيفان".

قيد الحبس الاحتياطي

يذكر أن محكمة في موسكو قضت يوم الخميس الماضي بوضع جيرشكوفيتش قيد الحبس الاحتياطي حتى 29 مايو أيار بتهم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما.

وطعن محاموه على القرار في حين قالت واشنطن إنها تبذل جهودا كبيرة لتأمين الإفراج عنه.

اعتقال زوجين روسيين

في المقابل، أعلن جهاز الأمن الداخلي الروسي في وقت لاحق أنه احتجز زوجين روسيين للاشتباه في تجسسهما على مصنع عسكري في مدينة نيجني تاجيل بسيبيريا التي تضم مصنعا للدبابات.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن جهاز الأمن قوله إن الزوجين نقلا معلومات فنية لأوكرانيا.

"اعتقاله متلبسا"

من جهته، قال خبير سياسي روسي لرويترز الأسبوع الماضي إن جيرشكوفيتش كان يعتزم السفر إلى مدينة نيجني تاجيل التي تبعد حوالي 1400 كيلومتر شرقي موسكو.

فيما قال مسؤول بالدولة أمس الاثنين إنه زار جيرشكوفيتش في سجن ليفورتوفو في موسكو، وهو سجن الحبس الاحتياطي الرئيسي للأشخاص البارزين المشتبه فيهم وكذلك المتهمين في قضايا التجسس أو الخيانة.

وتنفي صحيفة وول ستريت جورنال التهم. وقال الكرملين الأسبوع الماضي، إن جيرشكوفيتش "أُلقي القبض عليه متلبسا".