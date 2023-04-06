استطلاع جديد: 32 % فقط يقولون إن بايدن يستحق إعادة انتخابه

يقول ثلث الأميركيين فقط إن الرئيس جو بايدن يستحق إعادة انتخابه وفقًا لاستطلاع جديد لشبكة CNN أجرته SSRS ، حيث تقول الأغلبية في حزبه إنهم يرغبون في رؤية شخص آخر كمرشح ديمقراطي للرئاسة العام المقبل.

وتم إجراء الاستطلاع على مدار شهر مارس واكتمل بالكامل تقريبًا قبل أن تصوت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن على إدانة الرئيس السابق دونالد ترمب الأسبوع الماضي.

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وفيما يتعلق بالقضايا الرئيسية فإن أرقام بايدن راكدة أيضًا. وتنخفض تقييمات موافقته على التعامل مع الهجرة إلى ( 35٪) ، والاقتصاد (37٪) وسياسة السلاح (37٪) .

وفيما يتعلق بالأمن القومي (44٪ يوافقون على عمله) والعلاقة الأميركية مع الصين (40٪ يوافقون) وبذلك تقترب أرقامه تقترب من معدل التأييد الإجمالي له.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن الآراء السلبية لبايدن لا تزال قائمة عبر العديد من السمات الشخصية، حيث قالت الأغلبية إنه لا يتمتع بالقدرة على التحمل والحدة للعمل كرئيس بشكل فعال وفقا (67٪) ، ولا يوحي بالثقة بنسبة (65٪) ، وليس أمينًا وجديرًا بالثقة بنسبة ( 54٪) ولا يهتم بأشخاص مثلهم بنسبة (54٪).

وينقسم الأميركيون بشكل متساوٍ حول ما إذا كان بايدن يستطيع العمل بفعالية مع الكونغرس حيث يقول 48٪ أنه يستطيع ذلك ، و 51٪ يقولون لا يستطيع ذلك.

وإجمالاً ، قال 32٪ فقط إن بايدن يستحق إعادة انتخابه للرئاسة، بانخفاض 5 نقاط منذ ديسمبر وعلى قدم المساواة مع 33٪ ممن قالوا الشيء نفسه عن ترمب في نوفمبر 2017.