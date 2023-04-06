اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
(FILES) In this combination of pictures created on March 25, 2018 shows a file photo taken on January 12, 2007 of adult film actress Stormy Daniels in Las Vegas, Nevada, and file photo of US President Donald Trump as he departs the White House in Washington, DC on March 10, 2018. Stormy Daniels is a onetime porn star who has approached her growing role in US political history with character and wit -- though her feud with Donald Trump has come with a price.
دونالد ترمب وستورمي دانيلز
محاكمة ترمب

ستورمي دانيالز: ترمب لا يستحق السجن في قضيتي

ممثلة الأفلام الإباحية اعتبرت أن الرئيس الأميركي السابق "يستحق قطعاً" السجن في قضايا أخرى

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت ستورمي دانيالز، التي تقع في قلب قضية جنائية مرفوعة على دونالد ترمب، إنها لا تعتقد أن الرئيس السابق للولايات المتحدة يستحق السجن إذا دِين بإخفاء دفع أموال لها نظير السكوت.

وقالت دانيالز (44 عاماً) خلال مقابلة مع بيرس مورجان من قناة "فوكس نيشن" ستُبث، اليوم الخميس: "لا أعتقد أن جرائمه ضدي تستحق أن يُسجن. أشعر أن الأشياء الأخرى التي فعلها، إن ثبتت إدانته، تستحق قطعاً".

مادة اعلانية
ترمب أصبح مسجلا رسميا في قاعدة بيانات جرائم نيويورك أميركا محاكمة ترمب ترمب أصبح مسجلا رسميا في قاعدة بيانات جرائم نيويورك

ووُجهت إلى ترمب اتهامات في نيويورك، يوم الثلاثاء، في 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بمزاعم دفع أموال نظير السكوت لدانيلز وكارين مكدوغال العارضة السابقة في مجلة بلاي بوي قبل الانتخابات الأميركية في 2016 لمنع النشر عن لقاءاته المزعومة معهما.

ويواجه ترمب (76 عاماً) تحقيقات جنائية أيضاً في ولاية واشنطن لمحاولته تغيير نتيجة انتخابات 2020 وإساءة التعامل مع مستندات سرية، ويواجه أيضاً تحقيقاً جنائياً منفصلاً في ولاية جورجيا في محاولته تغيير نتيجة تلك الولاية التي خسرها.

ويتهم الادعاء في مانهاتن ترمب بمحاولة إخفاء انتهاك لقوانين الانتخابات خلال حملته الناجحة في 2016.

وترمب هو أول رئيس أميركي على الإطلاق يواجه اتهامات جنائية سواء خلال شغل المنصب أو بعد الخروج من السلطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"الهويات الرسمية للأطفال".. معضلة تؤرق حياة الأسر السورية في لبنان "الهويات الرسمية للأطفال".. معضلة تؤرق حياة الأسر السورية في لبنان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط