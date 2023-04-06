ستورمي دانيالز: ترمب لا يستحق السجن في قضيتي
ممثلة الأفلام الإباحية اعتبرت أن الرئيس الأميركي السابق "يستحق قطعاً" السجن في قضايا أخرى
قالت ستورمي دانيالز، التي تقع في قلب قضية جنائية مرفوعة على دونالد ترمب، إنها لا تعتقد أن الرئيس السابق للولايات المتحدة يستحق السجن إذا دِين بإخفاء دفع أموال لها نظير السكوت.
وقالت دانيالز (44 عاماً) خلال مقابلة مع بيرس مورجان من قناة "فوكس نيشن" ستُبث، اليوم الخميس: "لا أعتقد أن جرائمه ضدي تستحق أن يُسجن. أشعر أن الأشياء الأخرى التي فعلها، إن ثبتت إدانته، تستحق قطعاً".
ووُجهت إلى ترمب اتهامات في نيويورك، يوم الثلاثاء، في 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بمزاعم دفع أموال نظير السكوت لدانيلز وكارين مكدوغال العارضة السابقة في مجلة بلاي بوي قبل الانتخابات الأميركية في 2016 لمنع النشر عن لقاءاته المزعومة معهما.
ويواجه ترمب (76 عاماً) تحقيقات جنائية أيضاً في ولاية واشنطن لمحاولته تغيير نتيجة انتخابات 2020 وإساءة التعامل مع مستندات سرية، ويواجه أيضاً تحقيقاً جنائياً منفصلاً في ولاية جورجيا في محاولته تغيير نتيجة تلك الولاية التي خسرها.
ويتهم الادعاء في مانهاتن ترمب بمحاولة إخفاء انتهاك لقوانين الانتخابات خلال حملته الناجحة في 2016.
وترمب هو أول رئيس أميركي على الإطلاق يواجه اتهامات جنائية سواء خلال شغل المنصب أو بعد الخروج من السلطة.
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