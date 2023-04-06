ترمب عن يوم مثوله بالمحكمة: "الأفضل في التاريخ"!
الرئيس سابق: "لقد كانت تجربة رائعة، وربما أفضل يوم في التاريخ لشخص نجا من تهم لا أساس لها من الصحة"
وصف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، يوم 4 أبريل، وهو اليوم الذي وجهت إليه محكمة نيويورك تهمة الاحتيال وأوقفته مؤقتا بأنه "الأفضل على الإطلاق"، بحسب ما نقلت صحيفة "الإندبندنت" Independent.
وكتب في موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "تروث سوشيال" Truth Social مساء الأربعاء: "لقد كانت تجربة رائعة، وربما أفضل يوم في التاريخ لشخص نجا من تهم لا أساس لها من الصحة".
وأشار الرئيس السابق إلى أن توقيفه وتوجيه التهم كان لهما أثر إيجابي على خططه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024، وقال: "لم تكن تقييماتي بهذا الارتفاع على الإطلاق، فقد تم جمع 10 ملايين دولار لحملة [ما قبل الانتخابات]، وانتهى اليوم بخطاب مهم للغاية".
بالإضافة إلى ذلك، يوفر الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات لحملة ترمب الآن خيار شراء قميص جمهوري بأسلوب منمق كصورة يلتقطها مسؤولو إنفاذ القانون عند رفع دعوى، تحت الصورة كتب "غير مذنب".
وفي 30 مارس، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك على اتهام ترمب في قضية تزوير المستندات المالية لمنظمة ترمب في دفع أموال للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز.
واتهم ترمب بـ 34 تهمة تزوير وثائق تجارية (من الدرجة الأولى) لارتكاب جريمة أخرى، وفقا للائحة الاتهام الصادرة يوم الثلاثاء.
كما أوضحت وسائل الإعلام، فإن كل تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن أربع سنوات، وتم توقيف ترمب لمدة ساعتين تقريبا بموجب الإجراءات القانونية الواجبة في الولايات المتحدة قبل إطلاق سراحه وعودته من نيويورك إلى فلوريدا.
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