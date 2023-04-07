بعد تلقيه تهديدات بالقتل.. فريق أمني يحمي القاضي المشرف على قضية ترمب

علمت قناة "فوكس نيوز" الأميركية أن قاضي مدينة نيويورك المشرف على قضية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تلقى تهديدات بالقتل وتم تعيين فريق أمني مرافق له.

وبدأت التهديدات ضد قاضي المحكمة العليا في مانهاتن خوان ميرشان منذ حوالي أسبوع، لكنها تصاعدت في أعقاب الاتهام التاريخي لترمب يوم الثلاثاء في 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية.

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ودفع ترمب، أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية، بأنه غير مذنب.

وقال المتحدث باسم مكتب إدارة المحكمة لوسيان تشالفن لشبكة فوكس نيوز : "لقد تلقت الدوائر مكالمات ورسائل بريد إلكتروني مزعجة وتشهير متوقعة، وكلها قيد التقييم".

وأضاف "خلال الأسابيع الماضية واصلنا تقييم المخاوف الأمنية والتهديدات المحتملة وحافظنا على وجود أمني متزايد في المحاكم وحولها وفي جميع أنحاء القضاء وسنقوم بتعديل البروتوكولات حسب الضرورة".

ويقوم اثنان من ضباط المحكمة بمرافقة ميرشان من وإلى العمل وهو إجراء احترازي بدأ منذ حوالي أسبوع.

وفي ضوء التهديدات المتصاعدة، تقوم شرطة نيويورك حاليًا بتقييم ما إذا كان سيتم وضع ضباط خارج منزل القاضي، حسبما قال مصدر في إنفاذ القانون.

وأضاف المصدر أنه لا يمكن تعيين ضباط في أمن المحكمة لحماية أفراد عائلة ميرشان، لكن إدارة شرطة نيويورك يمكنها تزويدهم بالتفاصيل.

وقال جو تاكوبينا محامي الدفاع عن ترمب لشبكة فوكس نيوز"هذا مروع وندين أي شخص يشارك في مثل هذا السلوك."

وترأس ميرشان محاكمة منظمة ترمب التي أدت إلى إدانة الشركة في 17 تهمة بالاحتيال الضريبي وغرامة قدرها 1.6 مليون دولار.

ووصف ترمب ميرشان وعائلته بـ "كارهي ترمب" على وسائل التواصل الاجتماعي واتهم القاضي بالضغط على المدير المالي للمنظمة آلان فايسلبيرغ للاعتراف بالذنب في التهرب من الضرائب على 1.7 مليون دولار من امتيازات الشركة. وأدلى فايسلبرغ بشهادته ضد منظمة ترامب أثناء المحاكمة كجزء من صفقة إقرار بالذنب مقابل عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر.

وفي منشور على موقع Truth Socialتروث سوشيال وصف ترمب ميرشان بأنه "قاض متحيز للغاية وأعلن أن ابنته عملت في حملة بايدن وكامالا هاريس الانتخابية".

كما نشر أبناء المرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2024 قصصًا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول العمل الذي قامت به ابنة القاضي لحملة الرئيس جو بايدن.