بعد اتهام ترمب.. ارتباك وجدل ديموقراطي حول الرسالة المناسبة لحملة بايدن

عندما ظهرت الأنباء في وقت سابق من هذا الشهر عن توجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في نيويورك، التقى قادة مجموعة مؤيدة لجو بايدن على انفراد لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله تجاه هذا التطور الفريد.

وتساءلوا هل يجب أن يطلقوا تغريدات تبث ما حدث، أو ربما يرسلون رسالة بالبريد الإلكتروني للتعبير عن مصير ترمب؟ لكنهم في النهاية، لم يفعلوا شيئًا.

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وقال مصدر مطلع على تفكير فريق بايدن لشبكة NBC الأميركية لماذا تتسخ يديك إذا لم تكن مضطرًا لذلك؟" وتابع "عندما تدخل الحلبة مع (ترمب) بهذه الصفة، فأنت لست أفضل منه."

وحتى الآن لا يوجد دليل إرشادي للتعامل مع أول رئيس سابق يواجه تهمًا جنائية على الإطلاق، بخلاف أن الشخص يتصدر حاليًا ترشيح الحزب الجمهوري.

وفي ظل عدم وجود أي سابقة لمرشح متهم، فإن الفكرة للاستراتيجيين الديمقراطيين والموالين لبايدن والمجموعات الخارجية هي البحث عن كيفية انتزاع ميزة من مشاكل ترمب القانونية الآخذة في الانتشار.

ولم يتوصلوا إلى توافق في الآراء، وحاليا يشقون طريقهم عبر لحظة محفوفة بالمخاطر لجميع الأطراف وفقا لمقابلات مع أكثر من عشرة ناشطين سياسيين.

وعندما يكافح الخصوم، فإن غريزة كل حملة هي استغلال سوء موقفهم ومع ذلك، يُفترض أن ترمب بريء في نظام قانوني تعهد بايدن بدعمه، مما خلق معضلة للوكلاء الذين يعملون على هزيمة ترمب في عام 2024.

ومع المزيد من التهم الجنائية المحتملة في الأشهر المقبلة، قد تكون لائحة اتهام ترمب في مانهاتن بمثابة جولة واحدة في مباراة طويله. وتحقق سلطات جورجيا في جهود ترمب لعكس هزيمته الانتخابية في عام 2020 وانتزاع الأصوات الانتخابية ال 16 في الولاية من بايدن. وفي الوقت نفسه يبحث المدعون الفيدراليون في تعامل ترمب مع السجلات السرية بعد أن غادر البيت الأبيض إلى جانب جهوده الأوسع للاحتفاظ بالسلطة على الرغم من هزيمته.

وتنغمس مجموعة تسمى Facts First USA في عرض الصعوبات التي يواجهها ترمب في الإعلانات الرقمية ورسائل الوسائط الاجتماعية أثناء استهداف الجمهوريين في الكونغرس والذين اختاروا الدفاع عنه.

وعقدت المجموعة مكالمة Zoom لمناقشة لائحة الاتهام بعد أن تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، ومنذ ذلك الحين أجرت محادثات إضافية حول كيفية "الاستفادة منها". ويقول ديفيد بروك رئيس شركة Facts First "إن لوائح الاتهام ستكون الهدية التي تستمر في العطاء للديمقراطيين". وتحاول مجموعة أخرى تحديد رسالة مؤثرة.

وتوقعًا أن لائحة اتهام ترمب في نيويورك كانت وشيكة، قام تحالف من منظمي استطلاعات الرأي الليبراليين أواخر الشهر الماضي باختبار طرق مختلفة لشرح مشاكله القانونية.

مطاردة الساحرات

واستطلعت Navigator Research أكثر من 1000 ناخب مسجل ديمقراطيون وجمهوريون ومستقلون على حد سواء لتحديد أفضل طريقة لدحض حجة ترمب بأنه ضحية "مطاردة الساحرات".

وفي مذكرة بعنوان "لائحة اتهام ترمب ، خلصت نافيقتور للأبحاث Navigator Research إلى أن الحجة المضادة الأكثر فعالية هي أنه "لا أحد فوق القانون ، ولا حتى رئيس سابق" ، مستشهدين بما توصلوا إليه من أن 61٪ وجدوا أن هذه فكرة أكثر إقناعًا من ادعاء ترامب بالاضطهاد السياسي. وترسم الرسالة أيضًا تباينًا مفيدًا من منظور الديموقراطيين.

وإذا قرر بايدن الترشح مرة أخرى، فمن المتوقع أن يصور بايدن نفسه كرمز للاستقرار ، مقارنة بالاضطراب الذي يحيط بترمب. وقد تبدو رسالة بايدن التي تتكرر هو بأنه يحاول استعادة روح الأمة واحترام سيادة القانون وسط منافسة مرشح رئاسي للجمهوريين يناضل من أجل البقاء خارج السجن.

وقال جين ريدر ، المسؤول البارز في حملة بايدن لعام 2020 ، والذي يُنظر إليه الآن على أنه المنافس الرئيسي ليكون مدير حملته الجديدة ، إن التهم الجنائية التي يواجهها ترمب هي "مجرد تذكير بالفوضى التي يجلبها ترمب ، ترمب هو الفوضى بينما يعمل الرئيس بايدن على مساعدة الشعب الأميركي ".