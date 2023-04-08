ترمب يستخدم لقطات من مثوله أمام المحكمة بإعلان لحملته الرئاسية

استخدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لقطات من جلسة الاتهام التي مثل خلالها الأسبوع الماضي أمام محكمة في نيويورك، كجزء من حملة إعلانية جديدة صدرت يوم الخميس.

ونشر ترمب الإعلان على حسابه في موقع Truth Social وأخبر أتباعه أنه إذا كانت أحوالهم سيئة، فلا يجب عليهم إرسال الأموال إليه، لكن إذا كانوا بحالة جيدة فعليهم التبرع له.

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ويُظهر الإعلان مشاهد من جميع أنحاء مانهاتن قبل أن يظهر ترمب وهو يسير في المحكمة. كما يتضمن تعليقات صوتية من معلقين ينتقدون القضية التي رفعها المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ مؤكدين أن ترمب بريء.

ويُظهر مقطع الفيديو آلاف الأشخاص المؤيدين لترمب في الشوارع بينما كان الرئيس السابق مسافراً لحضور جلسة الاستماع، ويلوحون بصور ترمب وبأعلام أميركية. كما يظهر الفيديو أنصار ترمب وهم يصفقون له أثناء صعوده إلى المنصة في منتجعه مارالاغو مساء الثلاثاء لإلقاء تعليقاته الأولى بعد توجيه الاتهامات له.

If they can do it to him they can do it to you… and that’s clearly been their plan all along. pic.twitter.com/pTHicVo0vk — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 7, 2023

كما نشر ابنه دونالد ترمب الابن مقطع الفيديو على حسابه على "تويتر" يوم الجمعة.

وغذّى اعتقال ترمب حملته الانتخابات بتبرعات كبيرة، حيث جلبت أكثر من 4 ملايين دولار في غضون 24 ساعة بعد توجيه الاتهام إليه. وسعت حملته أيضاً إلى جمع التبرعات من خلال بيع قميص "تي شيرت" عليه صورة لترمب مع عبارة "غير مذنب" تحت الصورة. وعرضت الحملة القمصان مقابل تبرع بقيمة 47 دولاراً.

ووجّهت إلى الرئيس السابق 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية تتعلق بشراء صمت ممثلة إباحية عبر دفع مايكل كوهين محامي ترمب السابق أموال لها.

وتم دفع المبلغ قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لتلتزم ستورمي دانيلز الصمت بشأن علاقة مزعومة قالت إنها أقامتها مع ترمب. ودفع ترمب ببراءته من جميع التهم ونفى علاقته بدانيلز.