جدل بسبب رحلات فاخرة قام بها قاض أميركي رفيع بتمويل "جمهوري"

دافع كلارنس توماس، القاضي الأشد محافظة في المحكمة العليا الأميركية، أمس الجمعة عن إجرائه العديد من السفرات الفاخرة على مدى أكثر من عقدين غطى تكلفتها ملياردير "صديق" معروف بتبرعاته للحزب الجمهوري.

وأجرى القاضي البالغ من العمر 74 عاماً رحلات بحرية على متن يخت ضخم وأخرى بطائرة خاصة على حساب الملياردير هارلان كرو من دون التصريح عنها، وفق ما كشف موقع "برو بابليكا"، ما أثار جدلاً متواصلاً في الولايات المتحدة.

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وقد شارك في سفرة إلى إندونيسيا يرجح أنها كلفت نحو نصف مليون دولار، وفق تحقيق الموقع الإعلامي.

وقال كلارنس توماس في بيان إن "هارلان وكاثي كرو من أعزّ أصدقائنا"، مضيفاً أنه "كما يفعل الأصدقاء، فقد رافقناهما في عدد من الرحلات".

وأكد أنه لم يكن على علم بالقواعد التي تلزمه بالتصريح عن هذا النوع من الرحلات.

من جهته، قال كرو لموقع "برو بابليكا" إن هداياه لتوماس "لا تختلف عن كرم الضيافة الذي حظي به العديد من أصدقائنا الأعزاء الآخرين"، وأنهما لم يناقشا قطّ قضايا جارية.

ولفت الموقع الإعلامي إلى إن كرو قدم أكثر من 10 ملايين دولار من التبرعات لمنظمات جمهورية، من بينها نصف مليون دولار لمجموعة ضغط محافظة أسستها زوجة القاضي جيني توماس.

وقد شاركت زوجة القاضي في حملة الرئيس السابق دونالد ترمب لإثبات أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد سُرقت منه.

وبمجرد الكشف عن الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها لهذا الغرض، انتقد اليسار ما اعتبره تضارباً واضحاً في المصالح ودعا زوجها إلى عدم النظر في أي ملف يتعلق بالانتخابات.

ورشّح الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الأب كلارنس توماس لتولي مقعد في المحكمة العليا عام 1991، وأكد الكونغرس التعيين رغم اتهامات التحرش الجنسي التي وجهتها له مساعدة سابقة. ولطالما أنكر القاضي هذه الاتهامات.

وعقب الكشف عن الرحلات التي تكفل بها الملياردير، دعا بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين القاضي "للاستقالة فوراً".

وقالت منظمة "فيكس ذي كورت" إن التحقيق الصحافي الذي استند إلى مقابلات ومراجعات لصور ووثائق أخرى، يظهر أن "المحكمة العليا هي المؤسسة الأقل عرضة للمساءلة في دولتنا".