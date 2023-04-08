مسؤولون: بايدن ينوي خوض الانتخابات.. وسيعلن ترشحه بالصيف وليس الربيع

كشفت مصادر ديمقراطية مطلعة أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن ترشحه للرئاسة، وسيكون موعد الإعلان في هذا الصيف وليس الربيع كما كان يعتقد، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

وأوضحت المصادر أن الرئيس جو بايدن غالبا ما يعدد ما يمكن أن يحققه بفترة ولايته الثانية، كما يقول المستشارون والحلفاء الذين يتحدثون معه، لكنه حتى الآن لم يعرب عن استعجاله لإطلاق حملته بشكل رسمي للفوز بأربع سنوات أخرى في المنصب.

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ولم يستقر الرئيس على مدير حملته، ولم يتم اختيار المقر الرئيسي سواء في فيلادلفيا أو ويلمنغتون، ولم يحدد موعدًا لتقديم طلب إعادة انتخابه بشكل رسمي.

ويقول كريس كونز، السيناتور الديمقراطي في ديلاوير وحليفه المقرب "أعتقد أنها فرصة غير محتملة أن يقرر في النهاية عدم الترشح، لكنه سيحتاج إلى القيام بذلك قريبًا بما يكفي حتى يتمكن المرشحون الآخرون من الدخول إلى الميدان ليكونوا قادرين على المنافسة". وتابع "أنا أشجعه على الترشح، وأعتقد أنه سيترشح لكنه سيتخذ هذا القرار وفقًا لجدوله الزمني".

واشتهر الرئيس بايدن بالتروي على مدى عقود في المناصب العامة، وغالبًا ما يؤجل القرارات الرئيسية حتى الساعة الحادية عشرة ليلا. لكن مساعديه يقولون إن تأجيل إعلان إعادة الانتخاب متجذر في اعتبارات أكثر عملية بكثير، والتي تركز أولاً وقبل كل شيء على الأمور الحاكمة، مثل رفع سقف الديون، وتجنب الانجرار إلى الصراع السياسي.

وقال مستشار ديمقراطي عمل عن كثب مع بايدن على مدار سنين لشبكة "CNN": "إنه ليس متناقضًا بشأن الخدمة لفترة ولاية ثانية، لكنه ليس في عجلة من أمره ليكون مرشحًا مرة أخرى.. ما هو الجانب الإيجابي في ذلك؟".

ووصل هذا السؤال إلى وجهة نظر حادة هذا الأسبوع بالنظر إلى كيف سيطر الرئيس السابق دونالد ترمب على الرأي العام وجذب انتباهًا كبيرًا من خلال توجيه الاتهام إليه بشأن تهم جنائية في نيويورك.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الحزب الديمقراطي قد اندمج إلى حد كبير خلف بايدن، لا سيما منذ انتخابات التجديد النصفي في الخريف الماضي، خصوصا مع عدم وجود تهديد رئيسي خطير، وهو ما يوفر له "القدرة على التحرك في وقته الخاص".

وأخبر بايدن العديد من المسؤولين في محادثات خاصة أنه سيترشح للرئاسة قائلا "أنا أترشح بالتأكيد"، كما قال لأحد الأشخاص قبل بضعة أسابيع وفقًا لذلك الشخص لكنه كان أقل استعدادًا بشأن التوقيت.

وكان يُنظر إلى أبريل لفترة من الوقت على أنه جدول زمني محتمل للإعلان عن ترشيحه، نظرًا لأنه يأتي بعد أربع سنوات من دخوله السباق في عام 2019. وعندما كان نائبًا للرئيس انضم إلى الرئيس باراك أوباما في افتتاح حملة إعادة انتخابه في أبريل 2011.

لكن من المرجح الآن أن يكون توقيت إعلان بايدن هو الصيف وليس الربيع، كما يقول ثلاثة مسؤولين ديمقراطيين، مع عدم تحديد موعد مستهدف بعد.

و"كان الرئيس بايدن واضحًا في أنه يعتزم الترشح، وينصب تركيزه على إنهاء العمل الذي يقوم به للشعب الأميركي".