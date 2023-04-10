مقتل 5 بإطلاق نار في كنتاكي الأميركية.. وتحييد المنفذ

قالت إدارة شرطة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية إن خمسة لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار وقع اليوم الاثنين في مصرف بوسط المدينة.

وذكرت الشرطة في بيان عقب تأكيد وقوع الهجوم مطلق النار قٌتل، دون الخوض في التفاصيل. ولم يتضح بعد ما إذا كان المهاجم من بين القتلى الخمسة.

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بدوره، أوضح بول همفري نائب رئيس شرطة لويفيل للصحفيين "لا نعرف بالضبط ظروف موته في هذا الوقت".

وقالت الشرطة إنها تحركت في غضون دقائق من تلقيها تقارير عن مهاجم في حوالي الساعة (1230 بتوقيت جرينتش) في مصرف "أولد ناشيونال بنك" بالقرب من ملعب سلاجر فيلد للبيسبول في وسط المدينة التي يقطنها 625 ألف نسمة.

We are confirming reports of an active aggressor in the 300 block of East Main. Please stay out of the area. There are multiple casualties. — LMPD (@LMPD) April 10, 2023





فيما أشار مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إلى أن وكلاءه اتجهوا إلى مكان الحادث.

إطلاق نار

وكشف شاهد لقناة (دبليو.دي.آر.بي) المحلية التابعة لشبكة فوكس التلفزيونية "كنت متوقفا في إشارة مرور، وأول شيء رأيته أنه كان هناك رجل عبر الشارع عند التقاطع وانبطح عند مدخل فندق".

Massive police presence between Market and Main near Slugger Field.



Dozens of police cars, and I’ve also seen three ambulances leave the scene.



We’re working to find out what’s happening. Once we get info I’ll update. pic.twitter.com/WWEDZu1zF2 — Dalton Godbey (@DaltonTVNews) April 10, 2023

وقال آندي بشير حاكم ولاية كنتاكي إنه توجه إلى المدينة عقب إطلاق النار.