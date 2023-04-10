واشنطن تختبر جاهزيتها النووية.. بمشاركة عدد من الدول

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أعلنت القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أن اختبار الجاهزية النووية السنوي Global Thunder 23 سيبدأ غداً.
وبحسب البيان، ستهدف التدريبات إلى "تعزيز الاستعداد النووي وضمان قوة ردع استراتيجي آمنة وموثوقة".
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بالإضافة إلى الجيش الأميركي، سيشارك في المناورات المملكة المتحدة، بحسب وسائل إعلام أميركية.
وقالت القيادة إن التدريبات ستشمل زيادة في رحلات الطائرات القاذفة، بالإضافة إلى الدفاع الصاروخي.
وأضافت القيادة الاستراتيجية الأميركية أن المناورات النووية ليست موجهة ضد أحد وتهدف لاختبار الجاهزية.
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