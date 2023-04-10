اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مقاتلة روسية
تعبيرية

وثائق البنتاغون المسربة.. روسيا كادت تسقط طائرة بريطانية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في جديد وثائق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي تم تسريبها مؤخراً، ذكرت وثيقة أن مقاتلة روسية كادت تسقط طائرة استطلاع بريطانية غير مسلحة العام الماضي.

صور وثائق البنتاغون المسربة تؤكد.. طويت وأخرجت على عجل! أميركا صور وثائق البنتاغون المسربة تؤكد.. طويت وأخرجت على عجل!

وأشارت الوثيقة الاستخباراتية المسربة إلى "شبه إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني فوق البحر الأسود"، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست". ووقع الحادث في 29 سبتمبر من 2022.

مادة اعلانية

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس وصف الحادث في العام الماضي قائلاً إن روسيا أطلقت صاروخا بطريق الخطأ بالقرب من الطائرة البريطانية بسبب عطل فني.

كما قال حينها: "نحن لا نعتبر هذا تصعيدًا متعمدًا من جانب الروس، تحليلنا سيؤكد أنه كان خللاً".

لكن الصحيفة الأميركية أوضحت أن الحادث كان أكثر خطورة مما تم وصفه من جانب لندن.

اندلاع قتال أوسع

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن الأمور لو سارت بشكل مختلف، لكان من الممكن أن يؤدي الحادث إلى اندلاع قتال أوسع مع حلف شمال الأطلسي قد يكون قد جر الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة مع روسيا.

وبموجب المادة 5 من معاهدة الناتو، يعتبر الهجوم المسلح على عضو واحد هجوماً على الحلف ككل.

صورة نشرتها القيادة الأميركية لمسيرة روسية تعترض طائرة أميركية فوق البحر الأسود -أرشيفية من رويترز
صورة نشرتها القيادة الأميركية لمسيرة روسية تعترض طائرة أميركية فوق البحر الأسود -أرشيفية من رويترز

مواجهات أخرى

كذلك، عرضت الوثيقة المسربة تفاصيل عدة مواجهات أخرى بين الطائرات الروسية والطائرات الأميركية والبريطانية والفرنسية في رحلات الاستطلاع بين أكتوبر وفبراير.

واعترضت الطائرات الروسية بشكل روتيني الرحلات الجوية، حيث ادعت موسكو منطقة حظر معلنة ذاتيا فوق أجزاء من البحر الأسود.

لكن الولايات المتحدة تجاهلت ذلك، حيث قال وزير الدفاع، لويد أوستن، في مارس/آذار إن الطائرات الأميركية ستطير "حيثما يسمح القانون الدولي"، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

يشار إلى أن تسرب تلك الوثائق أثار جدلاً في واشنطن خلال الأيام الماضية، ودفع وزارة الدفاع الأميركية إلى إطلاق تحقيقات معمقة حول الموضوع، وكيفية تسربها ومدى صحتها أيضاً. كما تم إحالة الأمر إلى وزارة العدل للتحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أيام صعبة تنتظر التونسيين.. لماذا؟ أيام صعبة تنتظر التونسيين.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط