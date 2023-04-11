اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Former US president Donald Trump arrives to speak during a press conference following his court appearance over an alleged 'hush-money' payment, at his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida, on April 4, 2023. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
محاكمة ترمب

%53 من الأميركيين يرون أن التهم الموجهة إلى ترمب خطيرة

استطلاع رأي حديث يظهر أن 48% من الأميركيين يعتقدون أن على الرئيس السابق إيقاف حملته الرئاسية

واشنطن - بندر الدوشي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يكثف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حملته الرئاسية لعام 2024 وسط كومة من استطلاعات الرأي الجديدة التي تحاول قياس حظوظه الانتخابية بعد لائحة الاتهام الموجهة له في نيويورك.

وقد أظهر استطلاع رأي حديث أن أكثر من نصف الأميركيين يعتقدون أن ترمب ارتكب عمداً فعلاً غير قانوني، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن الدافع وراء اتهامه كان سياسياً.

مادة اعلانية
إدارة بايدن تشارك وثائق سرية من عهد ترمب مع بعض النواب أميركا محاكمة ترمب إدارة بايدن تشارك وثائق سرية من عهد ترمب مع بعض النواب

واستُدعي ترمب يوم الثلاثاء للمحكمة في مدينة نيويورك بتهم تتعلق بدفع مبالغ لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، مما جعله أول رئيس سابق في التاريخ الأميركي يتم اتهامه جنائياً.

وأظهر استطلاع حديث أجرته ABC News / Ipsos أن 48% من الأميركيين يعتقدون أن على ترمب تعليق حملته الرئاسية بعد لائحة الاتهام، بزيادة 5 نقاط عن الأسبوع الماضي.

وأفاد الاستطلاع أن 53% من الذين تم استطلاع آرائهم يعتقدون أن تصرفات ترمب كانت غير قانونية. وبحسب الاستطلاع، يعتقد 20% من الناخبين أن ترمب لم يرتكب أي خطأ، بينما قال 11% إنهم يعتقدون أنه تصرف بشكل غير مناسب، إلا أنه لم يكن غير قانوني عن قصد.

ويرى حوالي 52% من المستطلعين أن الاتهامات خطيرة، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة باستطلاع ABC / Ipsos الأسبوع الماضي، بينما لا يرى 39% أن لائحة الاتهام خطيرة.

وبعد لائحة اتهام ترمب، يعتقد 45% من الأميركيين أنه يجب أن يدان بارتكاب جريمة، بزيادة 5 نقاط عن استطلاع الأسبوع الماضي. وبحسب الاستطلاع فإن 32% من المستطلع رأيهم لا يعتقدون أنه يجب أن يواجه اتهامات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وثائق البنتاغون المسربة تكشف خسارة كييف لدفاعاتها الجوية بالكامل في مايو وثائق البنتاغون المسربة تكشف خسارة كييف لدفاعاتها الجوية بالكامل في مايو
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط