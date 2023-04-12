اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
United States of America and South Korea National Flags - 3D Illustration Stock Footage stock photo
(تعبيرية)

المعارضة في كوريا الجنوبية تطلب التحقيق في تسرب وثائق سرية

أظهرت وثائق سرية أميركية حساسة تم تداولها على الإنترنت أن الولايات المتحدة تنصتت على مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي للأمن القومي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حثت المعارضة في كوريا الجنوبية سيول على فتح تحقيق في تجسس أميركي محتمل على البلاد بعد تسريب وثائق سرية يبدو فيها أن واشنطن تراقب حليفتها الآسيوية.

وأظهرت وثائق سرية أميركية حساسة تم تداولها على الإنترنت، أن الولايات المتحدة تنصتت على مستشاري الرئيس يون سوك يول للأمن القومي من أجل تأمين شحنات أسلحة إلى أوكرانيا.

مادة اعلانية

وأثار الكشف عن هذه التسريبات انتقادات في كوريا الجنوبية بشأن اختراق اتصالات الإدارات الرئيسية في البلاد، مثل الرئاسة.

واتهم معارضون الحكومة بمحاولة التقليل من شأن الحادثة وتهدئة العلاقات مع الحليف الأميركي، قبل زيارة يون إلى واشنطن في أبريل الحالي.

وقال لي جاي ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، اليوم الأربعاء "يجب على الحكومة التحقيق في مزاعم التنصت، وفي حال ثبت أنها صحيحة، ينبغي أن تحصل على اعتذار من الولايات المتحدة مع ضمان عدم تكرارها لذلك".

لي جاي ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية
لي جاي ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية
الوثائق المسربة تكشف.. بيونغ يانغ عرضت صواريخ باليستية "مزيفة" العرب والعالم كوريا الشمالية الوثائق المسربة تكشف.. بيونغ يانغ عرضت صواريخ باليستية "مزيفة"

وحاولت رئاسة كوريا الجنوبية، الثلاثاء، التقليل من أهمية التسريب، وقالت إن "عدداً كبيراً" من الوثائق المسربة "مزور".

وسُرّبت عشرات الوثائق والصور على منصّات تويتر وتليغرام وديسكورد وغيرها من المواقع مؤخراً.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إنها تعمل على تحديد ما إذا كانت الوثائق أصلية، وأفادت بأنه يبدو أن إحداها على الأقل قد تم التلاعب بها.

وتكشف نسخة من إحدى الوثائق المسربة عن مناقشات بين كبار مسؤولي الأمن القومي في كوريا الجنوبية بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة المنتجة في بلادهم. ويشكل حصول هذا الاحتمال انتهاكاً لسياسة سيول المتمثلة في عدم بيع أي أسلحة إلى دول في حالة حرب.

واقترح مسؤول تصدير ذخيرة إلى بولندا للالتفاف على هذا الإجراء، بحسب الوثيقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
يلعبها العراقيون في رمضان.. تعرف على قواعد "المحيبس"؟ يلعبها العراقيون في رمضان.. تعرف على قواعد "المحيبس"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط