ترمب لـ "فوكس نيوز": القيادة السعودية عظيمة وتريد مساعدتنا

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في حوار مع "فوكس نيوز" إن القيادة السعودية عظيمة وتريد مساعدتنا.

وصرح ترمب في أول لقاء له بعد توجيه لائحة اتهام جنائية ضده، أن الموظفين كانوا يبكون أثناء محاكمته.

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وبخصوص ترشح الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، للرئاسيات القادمة، علق ترمب في حواره مع فوكس نيوز، قائلا إنه لا يعتقد أن بايدن يستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، كما تهكم على زيارته الحالية لأيرلندا وقال: "العالم ملتهب وقد ينتهي بحرب عالمية فيما بايدن يزور أيرلندا".

وأفصح ترمب "لقد شاهدته مثلك تماما وأعتقد أنه من غير اللائق بالنسبة لي أن أقول ذلك. ولكن لا أرى كيف يمكن ذلك هناك شيء خاطئ لقد رأيت إجابته اليوم على التلفزيون حول إمكانية ترشحه ولن تجد سؤالا أسهل من ذلك، أما الإجابة فكانت مطولة عن أشياء أخرى. أعتقد أنه لا يستطيع الترشح".

وفي معرض حديثه اعتبر ترمب أن مشكلة بلاده لا تكمن في روسيا، ولكن في الراديكاليين الأميركيين على حد قوله، لافتا إلى أنه كانت لديه علاقة جيدة مع روسيا، لكن كان هناك "تحقيق كاذب".

وواصل ترمب تصريحاته النارية قائلا إن رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي عار على بلاده، مشيرا إلى أن الجنرال ميلي قال إنه من الأرخص ترك المعدات خلفنا في أفغانستان.

وبخصوص الملف السوري أقر الرئيس الأميركي السابق متأسفا بأن غارته في سوريا عام 2017 قتلت كثيرا من الجنود الروس.

ويكثف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حملته الرئاسية لعام 2024 وسط كومة من استطلاعات الرأي الجديدة التي تحاول قياس حظوظه الانتخابية بعد لائحة الاتهام الموجهة له في نيويورك.

وقد أظهر استطلاع رأي حديث أن أكثر من نصف الأميركيين يعتقدون أن ترمب ارتكب عمداً فعلاً غير قانوني، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن الدافع وراء اتهامه كان سياسياً.

واستُدعي ترمب يوم الثلاثاء للمحكمة في مدينة نيويورك بتهم تتعلق بدفع مبالغ لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، مما جعله أول رئيس سابق في التاريخ الأميركي يتم اتهامه جنائياً.

وأظهر استطلاع حديث أجرته ABC News / Ipsos أن 48% من الأميركيين يعتقدون أن على ترمب تعليق حملته الرئاسية بعد لائحة الاتهام، بزيادة 5 نقاط عن الأسبوع الماضي.

وأفاد الاستطلاع أن 53% من الذين تم استطلاع آرائهم يعتقدون أن تصرفات ترمب كانت غير قانونية. وبحسب الاستطلاع، يعتقد 20% من الناخبين أن ترمب لم يرتكب أي خطأ، بينما قال 11% إنهم يعتقدون أنه تصرف بشكل غير مناسب، إلا أنه لم يكن غير قانوني عن قصد.

ويرى حوالي 52% من المستطلعين أن الاتهامات خطيرة، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة باستطلاع ABC / Ipsos الأسبوع الماضي، بينما لا يرى 39% أن لائحة الاتهام خطيرة.

وبعد لائحة اتهام ترمب، يعتقد 45% من الأميركيين أنه يجب أن يدان بارتكاب جريمة، بزيادة 5 نقاط عن استطلاع الأسبوع الماضي. وبحسب الاستطلاع فإن 32% من المستطلع رأيهم لا يعتقدون أنه يجب أن يواجه اتهامات.

يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترمب يعتزم العودة إلى نيويورك، لإجراء جولة ثانية من الاستجواب والتحقيق يوم الخميس في دعوى قضائية رفعتها المدعية العامة الديمقراطية، ليتيتيا جيمس، بشأن تعاملاته التجارية وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وحدد قاضٍ يشرف على دعوى جيمس موعدًا للمحاكمة في أكتوبر /تشرين الأول، وقال إنه لن يغير موعد المحاكمة.