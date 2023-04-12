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جيم جوردان
جيم جوردان
محاكمة ترمب

بعد التدخل في قضية ترمب.. براغ يرفع دعوى قضائية ضد جوردن

أميركا.. النائب جوردن أصدر مذكرة استدعاء للمدعي العام السابق ومكتب براغ

بندر الدوشي - واشنطن 
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رفع المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ، الثلاثاء، دعوى قضائية اتحادية ضد النائب الجمهوري جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، زاعمًا أن النائب الجمهوري يحاول شن حملة ترهيب بسبب مقاضاته للرئيس السابق دونالد ترمب.

وفي الدعوى القضائية التي رفعها، قال الديمقراطي براغ "إنه يتخذ إجراء قانونيًا ردًا على هجوم غير مسبوق ووقح وغير دستوري من قبل أعضاء في الكونغرس على محاكمة جنائية والتحقيقات الجارية في ولاية نيويورك بشأن الرئيس السابق دونالد جيه ترمب".

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وطلب براغ، وهو ديمقراطي، من القاضي إبطال مذكرات الاستدعاء التي رفعها جوردان، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، أو يخطط لإصدارها كجزء من التحقيق في تعامل براغ مع قضية ترمب.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصدرت اللجنة القضائية مذكرة استدعاء للحصول على شهادة من المدعي العام السابق، مارك بوميرانتز ، الذي أشرف سابقًا على تحقيق ترمب. كما طلبت اللجنة وثائق وشهادات حول القضية من براغ ومكتبه ورفض براغ تلك الطلبات.

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