بعد التدخل في قضية ترمب.. براغ يرفع دعوى قضائية ضد جوردن
أميركا.. النائب جوردن أصدر مذكرة استدعاء للمدعي العام السابق ومكتب براغ
رفع المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ، الثلاثاء، دعوى قضائية اتحادية ضد النائب الجمهوري جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، زاعمًا أن النائب الجمهوري يحاول شن حملة ترهيب بسبب مقاضاته للرئيس السابق دونالد ترمب.
وفي الدعوى القضائية التي رفعها، قال الديمقراطي براغ "إنه يتخذ إجراء قانونيًا ردًا على هجوم غير مسبوق ووقح وغير دستوري من قبل أعضاء في الكونغرس على محاكمة جنائية والتحقيقات الجارية في ولاية نيويورك بشأن الرئيس السابق دونالد جيه ترمب".
وطلب براغ، وهو ديمقراطي، من القاضي إبطال مذكرات الاستدعاء التي رفعها جوردان، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، أو يخطط لإصدارها كجزء من التحقيق في تعامل براغ مع قضية ترمب.
وفي الأسابيع الأخيرة، أصدرت اللجنة القضائية مذكرة استدعاء للحصول على شهادة من المدعي العام السابق، مارك بوميرانتز ، الذي أشرف سابقًا على تحقيق ترمب. كما طلبت اللجنة وثائق وشهادات حول القضية من براغ ومكتبه ورفض براغ تلك الطلبات.
-
محمد بن سلمان وليندسي غراهام يستعرضان المسائل المشتركةجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك السعودية
-
صلاح مطالب بالتخلص من "سوبرمان".. وترك ركلات الجزاءحبس جمهور ليفربول أنفاسه عندما وقف محمد صلاح لتنفيذ ركلة جزاء أمام أرسنال في انتظار الحصول على التعادل بعدما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الضيوف بهدفين ... رياضة عالمية
-
لمن لا يدفع الاشتراك.. ماسك يحدد تاريخا لإزالة العلامة الزرقاء بتويترإيلون ماسك: سنزيل في 20 أبريل علامات التحقق الزرقاء بتويتر لمن لا يدفع الاشتراك تكنولوجيا