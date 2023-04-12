ترمب عن السباق الرئاسي الأميركي: لن أنسحب مطلقا

تعهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في مقابلة تلفزيونية بـ"عدم الانسحاب مطلقا" من السباق إلى البيت الأبيض، رغم توجيه اتهامات جنائية إليه، مشددا على أن الرئيس جو بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.

وقال ترمب، الذي يواجه 34 تهمة جنائية في نيويورك في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، إنه لا شيء يمنعه من الترشح حتى "الإدانة".

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وأضاف لمذيع قناة "فوكس نيوز" Fox News تاكر كارلسون "لن أنسحب مطلقاً"، مؤكداً "هذا ليس من طبيعتي. أنا لا أفعل ذلك".

وشكك ترمب البالغ 76 عاما، في أول ظهور إعلامي رئيسي له منذ مثوله أمام المحكمة الأسبوع الماضي، في قدرة بايدن البالغ 80 عاماً على خوض معركة إعادة انتخابه عام 2024.

وقال: "لا أرى كيف يكون ذلك ممكناً"، مضيفاً "الأمر لا يتعلق بالعمر (...) لا أعتقد أنه قادر على ذلك".

وتابع "لا أرى أن بإمكان بايدن القيام بذلك سواء من ناحية جسدية أو ذهنية. لا أرى ذلك".

ويشكك ترمب وغيره من كبار الجمهوريين بشكل مستمر في حالة بايدن والوهن الواضح عليه.

وتسلط وسائل الإعلام اليمينية مثل "فوكس نيوز" في كثير من الأحيان الضوء على زلات لسان بايدن واللحظات التي يبدو فيها شاردا وكأنه فقد التركيز.

وخلال ولاية ترمب، كانت شبكة "فوكس" منبرا مفتوحا للرئيس السابق للتعبير عن آرائه، إلى درجة أنه كان يظهر في برامجها من دون سابق إنذار، ويتحدث مطولا في حال احتاج للتعليق على أمر ما.

وتوترت العلاقة بين الرئيس السابق والقناة بعد هزيمة ترمب أمام بايدن عام 2020، لكنها عادت لتستعيد حرارتها مع احتدام المنافسة على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.