حاقد على الحكومة يملك أسرارا خطرة.. جديد عن مسرب وثائق البنتاغون

ضجة كبيرة أثارتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مؤخراً بعد أن كشفت معلومات جديدة عن مسرّب الوثائق السرية الخاصة بالبنتاغون.

فبينما لا تزال تداعيات الواقعة مستمرة، بوصفها أحد أكبر الكوابيس الأميركية، تفجرّت مفاجآت جديدة.

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فقد تحدث أحد أفراد المجموعة التي نشر عبرها المسرّب OG الوثائق، أن الرجل الذي يتم التعامل معه على أنه "زعيم" ويعرف وسط الأعضاء بأنه مطلع على الأسرار العسكرية، نشر مئات الرسائل طوال أشهر، منها مقتطفات استخبارية سرية.

وأضاف المصدر أن OG قال لرفاقه، إنه نسخ الكثير من تلك الوثائق باليد، لأنها موجودة في أماكن يحظر على داخليها حمل الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية.

وثائق سرية للغاية

كما تابع المتحدث دون ذكر هويته، أن OG أبلغهم بوجود وثائق سرية للغاية حول مكان وتحركات قادة سياسيين رفيعي المستوى وتحديثات تكتيكية عن القوات العسكرية، وتحليلات جيوسياسية، وتحليلات عن جهود الحكومات الأجنبية للتدخل في نتائج الانتخابات الأميركية.

كذلك أكد التقرير أن المنشورات ما هي إلا مجرد "رشفة صغيرة من سيل أسرار" خطط OG لنشره، إلا أنه أدرك أنها تحتاج وقتاً، لهذا بدأ الأسبوع الماضي بنشر مئات منها.

ووفق الصحيفة، أكد عضوان في المجموعة لها أنهما يعرفان الاسم الحقيقي لـ OG وكذلك الولاية التي يعيش ويعمل فيها لكنهما رفضا مشاركة هذه المعلومات.

وجهة نظر سيئة عن الحكومة

وأشاروا إلى أنهم تعرفوا على بعضهم من خلال متابعة أحد مدوني الأسلحة على يوتيوب، ثم انتقلوا إلى مجموعة Discord وقال أحدهم إنه التقى OG شخصيا، واصفا ً إياه بأنه "قائد المجموعة بلا منازع"، وأنه "غضب حينما تجاهل أعضاء المجموعة قراءة المنشورات السرية".

وقالا إن OG كان لديه وجهة نظر سيئة عن الحكومة، وقد تحدث عن الولايات المتحدة، وخاصة أجهزة إنفاذ القانون ومجتمع الاستخبارات، كقوة شريرة سعت إلى قمع مواطنيها وإبقائهم في الظلام. وتحدث عن تجاوزات أيضاً.

التحقيق مستمر

يشار إلى أن التحقيق لا يزال مستمراً من قبل الإدارة الأميركية في قضية "الوثائق السرية" التي سربت من البنتاغون، وأثارت جدلاً واسعا في الولايات المتحدة، والعديد من الدول الأخرى التي طالتها التسريبات.

فقد فتحت وزارة الدفاع والعدل فتحتا تحقيقاً في تلك التسريبات التي أظهرت تجسس أميركا على العديد من البلدان ومنها حلفاء لصيقين لها كإسرائيل وأوكرانيا، وغيرهما بطبيعة الحال كروسيا والصين.

كما بينت بعض الخطط العسكرية التي خططت لها القوات الأوكرانية، والتدريب الذي تتلقاه من الولايات المتحدة وغيرها.

ووضعت واشنطن في موقف محرج لجهة حجم الخرق الذي يمكن أن تتعرض له وزارة مهمة بحجم الدفاع، على الرغم من أن كافة الوثائق والتي يقدر عددها بحوالي 100 لم تثبت صحتها بشكل قاطع بعد.

في حين أعلن تطبيق "ديسكورد" في بيان أنه يتعاون مع سلطات إنفاذ القانون رافضاً الإدلاء بمزيد من التعليقات.