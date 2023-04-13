صورة لترمب ومسحوق أبيض.. براغ يتلقى تهديداً ثانياً

بعد أن تعرض المدعي الأميركي العام ألفين براغ خلال الفترة الماضية، لوابل هجمات من الجمهوريين منذ توجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بقيامه بـ34 عملية احتيال مفترضة، وصلت حد التهديد بالقتل، تلقى الرجل الديمقراطي رسالة تهديد هي الثانية خلال أيام، تحتوي مسحوقاً أبيض.

فقد حددت اختبارات إدارة شرطة نيويورك، أن الظرف الذي يحتوي على المسحوق قد تضمّن صورة لبراغ وترمب ورسالة تهديد، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".

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صورة وتهديد ومسحوق

كما لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول محتويات الرسالة أو المرسل في وقتها.

إلا أنها لاحقا عادت وذكرت أن المسحوق الموجود في غرفة البريد لم يكن خطيرا، حسبما قال متحدث باسم المدعي العام للمنطقة.

أتى ذلك بعد أن أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" وشرطة نيويورك أواخر مارس/آذار الماضي، تحقيقا بشأن رسالة تحتوي على ‏تهديد بالقتل ومسحوق أبيض مشبوه، تم إرسالهما بالبريد إلى المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى المدعي العام حينها: "ألفين: سأقتلك!"، فيما أشارت المصادر إلى أنها كانت تحتوي على كمية قليلة من المسحوق البيضاء، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

وأفاد مسؤولون أنه لم تحدث عمليات إجلاء أو إصابات، بسبب الطرد، فيما وصفه مصدر رفيع في إنفاذ القانون آنذاك بأنه "عدة مئات من التهديدات"، التي استهدفت براغ ومكتبه في الأسابيع الأخيرة.

صورة نشرها ترمب

يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق ينفي تماماً ارتكاب أي مخالفة بينما يواجه 34 تهمة جنائية رفعها ضده براغ، تتعلق بتزوير سجلات تجارية خاصة بمدفوعات مالية لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة "بلاي بوي" السابقة كارين ماكدوغال قبل انتخابات عام 2016 حتى يلتزما الصمت بشأن العلاقات خارج نطاق الزواج المزعومة معه.

ويقول ترمب إنه ضحية "اضطهاد سياسي" يمارسه المدعي العام في مانهاتن الديموقراطي ألفين براغ بهدف ضرب حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024.

ورغم ذلك، لم يخفِ بتاتا انتقاده الصارخ لبراغ، وشجب القضية باعتبارها ذات دوافع سياسية.

وقد نشر منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به الشهر الماضي تضمن صورة له وهو يحمل مضرب بيسبول بجانب براغ، في إشارة إلى عمق الخلاف بين الرجلين