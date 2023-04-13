في قضايا احتيال ضريبي.. ترمب يدلي بإفادة أمام المدعي العام بنيويورك

أدلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، اليوم الخميس، بإفادة أمام المدعي العام في نيويورك في قضايا احتيال ضريبي.

وأعلن ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه وصل إلى مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيتا جيمس.

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كما قال في منشور آخر: "سأتمكن أخيرًا من إظهار طبيعة الشركة العظيمة الرابحة القيمة التي بنيتها. في الحقيقة، بها بعض أعظم الأصول العقارية في أي مكان في العالم".

التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية

ورفعت جيمس دعوى مدنية في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن في سبتمبر/ أيلول ضد ترمب وأبنائه الثلاثة البالغين تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية.

بدوره، رفع ترمب دعوى أيضًا على جيمس بعد أن تقدمت بتلك الدعوى.

معركة شرسة

وفي مارس/ آذار، طلب ترمب من المحكمة تأجيل الموعد النهائي للدعوى ستة أشهر، وقال: إن تلك الفترة ستتيح الوقت الضروري لمراجعة الكميات "الهائلة" من المواد بما يشمل ملايين الصفحات من الوثائق والاستماع لعشرات الشهود.

وحكمت محكمة نيويورك العليا على ترمب في 25 أبريل 2022 بدفع 10 آلاف دولار يوميا لرفضه توفير وثائق محاسبية وضريبية.

وتدور معركة قضائية شرسة بين القاضية الديمقراطية والملياردير الجمهوري. وتشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن منظمة ترمب بالغت "بشكل احتيالي" في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضا مصرفية فيما عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.