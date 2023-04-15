بايدن: خطتي الترشح مجددا.. وسأعلن القرار قريبا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة لدى مغادرته إيرلندا أنه سيعلن "في وقت قريب نسبيا" قراره بشأن الترشح للرئاسة عام 2024.

وقال للصحافيين "سنعلن عن هذا الأمر في وقت قريب نسبيا"، مضيفا أن هذه الرحلة "عززت شعوري بالتفاؤل بشأن ما يمكن فعله. قلت لكم إن خطتي هي الترشح مجددا".

مادة اعلانية