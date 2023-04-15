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US President Joe Biden arrives to deliver a speech on business development at Ulster University in Belfast on April 12, 2023. (AFP)
بايدن

بايدن: خطتي الترشح مجددا.. وسأعلن القرار قريبا

دبي - العربية.نت
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة لدى مغادرته إيرلندا أنه سيعلن "في وقت قريب نسبيا" قراره بشأن الترشح للرئاسة عام 2024.

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وقال للصحافيين "سنعلن عن هذا الأمر في وقت قريب نسبيا"، مضيفا أن هذه الرحلة "عززت شعوري بالتفاؤل بشأن ما يمكن فعله. قلت لكم إن خطتي هي الترشح مجددا".

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