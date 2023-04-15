مايك بومبيو وزير الخارجية السابق بعهد ترمب يتراجع عن الترشح لرئاسة أميركا
أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق في عهد الرئيس دونالد ترمب، مايك بومبيو، اليوم السبت، قراره بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024.
April 14, 2023
قرار شخصي
وقال بومبيو في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه ليست لحظتنا"، مؤكداً أن اختياره عدم الترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة هو "قرار شخصي للغاية" اتخذه هو وزوجته سوزان، قائلاً: "إن الوقت ليس مناسبًا لي ولعائلتي".
وفي بيانه، ترك وزير الخارجية الأميركي السابق الباب مفتوحًا أمام إمكانية الترشح في المستقبل وقال: "لا يزال هناك العديد من الفرص التي قد يكون التوقيت أكثر ملاءمة لها حيث تصبح القيادة الرئاسية أكثر ضرورة".
ورغم مكانته كوزير للخارجية سابقاً في عهد ترمب، ومكانته القوية في الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة، بالكاد سجل بومبيو في الاقتراع في أبريل 1% في استطلاعين منفصلين لشركة مونينج كونسالت، و1% في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس، و2% في استطلاع "كانديان برس".
منافسة الوصول للبيت الأبيض
وستكون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024، هي الانتخابات الرئاسية الـ 60، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقا لإعادة توزيع التعداد السكاني بعد عام 2020.
ومن المتوقع أن يكون المتنافسون المحتملون للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024، هم: "جو بايدن(80 عاما)، دونالد ترمب(76 عاما)، كامالا هاريس (58 عاما)، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (44 عاما)، حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم (55 عاما)، حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت (64 عاما)، مايك بنس (63 عاما)، الممثلة الأميركية ليز تشيني (56 عاما)، ورجل الأعمال الأميركي بيري جونسون (75 عاما)".
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