حفل عيد ميلاد مراهقة أميركية يتحول لمأساة مع سقوط 24 ضحية
4 قتلى و20 جريحاً في إطلاق نار في مرقص في ولاية آلاباما الأميركية
قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون مساء السبت، في عملية إطلاق نار في حفل عيد ميلاد في ولاية آلاباما الأميركية، حسبما أفادت الشرطة.
وتحدثت تقارير محلية عن أن عملية إطلاق النار حصلت في حفل عيد ميلاد بمناسبة بلوغ مراهقة سنّ 16 عاماً في مرقص في بلدة ديدفيل شمال شرق مونتغوميري عاصمة ولاية آلاباما، وأصيب خلالها 20 شخصاً على الأقل.
وقال الناطق باسم وكالة إنفاذ القانون في آلاباما الرقيب جيريمي بوركيت لصحافيين الأحد "قُتل أربعة أشخاص بشكل مأساوي في هذا الحادث وهناك العديد من الإصابات".
ولم يوضح ما إذا كانت حددت هوية مشتبه به أو تم توقيفه، ولم يحدّد عدد المصابين وأعمارهم.
وأضاف "لا يمكنني مشاركة أي تفاصيل في هذه المرحلة"، مؤكداً فقط أن إطلاق النار "كان مرتبطاً بحفل عيد ميلاد".
وقالت وسائل إعلام محلية إن العديد من الجرحى، ومعظمهم من المراهقين، نقلوا إلى مستشفيات محلية.
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