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جو بايدن ونجله هانتر
أميركا وبايدن

أميركا.. مدعون فيدراليون يدرسون توجيه تهم إلى هانتر بايدن

القرار بشأن توجيه التهم سيتخذه المدعي الأميركي ديفيد فايس، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترمب

العربية.نت، وكالات
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أفادت مصادر أميركية لشبكة nbc news بأن المدعين الفيدراليين يدرسون توجيه اتهام إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، بثلاث جرائم ضريبية وتهمة تتعلق بشراء سلاح.

وقالت المصادر إن التهم المحتملة هي جنحتان لعدم تقديم لوائح ضريبية، وتهمة جناية واحدة للتهرب الضريبي تتعلق بمصروفات تجارية، وتهمة متعلقة بسلاح، وهي أيضا جناية.

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والقرار بشأن توجيه التهم، سيتخذه المدعي الأميركي ديفيد فايس، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأفادت مصادر بأنه لا توجد مؤشرات على اتخاذ قرار نهائي.

وبدأ التحقيق الفيدرالي بشأن هانتر بايدن في عام 2018. وقد تم تضييق نطاق التحقيق من تحقيق في علاقاته التجارية الدولية، بما في ذلك أي تداعيات محتملة على الأمن القومي، إلى فحص الدخل الذي حصل عليه من تلك المشاريع وبيان كاذب يزعم أنه أدلى به خلال شراء السلاح.

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