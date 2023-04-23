ترمب يصدر كتابا جديدا يضم مجموعة فريدة من رسائله وصوره وتعليقاته
ويضم 150 خطابا شخصيا أرسل إليه من المشاهير والسياسيين المرسلة إليه على مر السنين، وفقا لوكالة اسوشيتد برس
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن إصدار كتابه الجديد "رسائل إلى ترمب" الذي يجمع رسائل وصورا وتعليقات كتبها.
وكتب ترمب على الشبكة الاجتماعية "تروث": "سيصدر كتابي الجديد الأسبوع المقبل! فيه مجموعة لا تصدق من الرسائل والصور وتعليقاتي على ذلك كله".
ووفقا للمعلومات المنشورة على موقع المتجر الإلكتروني، الكتاب الذي يحمل عنوان "رسائل إلى ترامب" سيكون متاحا للبيع اعتبارا من 25 أبريل، بسعر 99 دولارا لكل نسخة، وبتوقيع الرئيس السابق، مقابل 399 دولارا.
ويضم 150 خطابا شخصيا أرسل إليه من المشاهير والسياسيين المرسلة إليه على مر السنين، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.
وتشمل "رسائل إلى ترمب" خطابات خاصة مع رؤساء سابقين بمن فيهم باراك أوباما وجورج دبليو بوش وريتشارد نيكسون ، إلى جانب مشاهير مثل أوبرا وينفري ومايكل جاكسون، بالإضافة الى رسائل من الأميرة الراحلة ديانا ، وكذلك زعماء أجانب ، بما في ذلك الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو وكيم جونج أون من كوريا الشمالية.
اكتسبت رسائل ترمب أيضًا أهمية جديدة وسط التحقيق الفيدرالي المستمر في احتفاظه بالسجلات الرئاسية وكيف انتهى الأمر بالوثائق ذات العلامات السرية في منتجعه بفلوريدا، بدأ هذا التحقيق عندما لاحظ مسؤولو الأرشيف أنهم فقدوا الوثائق التي تحدث عنها ترامب علنًا ، بما في ذلك رسائل من كيم ، الذي كان ترامب يتراسل معه في كثير من الأحيان كرئيس.
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