الجمهوريون يردون على بايدن بفيديو من الذكاء الاصطناعي يتنبأ بانهيار أميركا

ردت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، اليوم الثلاثاء، على مقطع فيديو للرئيس بايدن يعلن فيه إعادة انتخابه بآخر يصور وجهة نظر بائسة لأميركا لما قد تبدو عليه فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات تم إنشاؤه بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي، وفقا للواشنطن بوست.

ويبدأ مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية بصوت بايدن المتوتر يخاطب "زملائي الأميركيين" ويطرح السؤال: "ماذا لو أعيد انتخاب أضعف رئيس شهدناه على الإطلاق؟".

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وقال الحزب الجمهوري إن الصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقارير مزيفة بالذكاء لما يبدو وكأنهم مراسلون إخباريون.

ويظهر الفيديو الصين "تتشجع" وهي تغزو تايوان. ويتم تصوير واجهات المحلات المغلقة، حيث يتم إخبار المشاهدين بأن 500 بنك إقليمي قد أغلقت مما أدى إلى انهيار الأسواق المالية.

ثم يتم تصوير حشد من المهاجرين الذين يعبرون نهرًا بينما يتم إخبار المشاهدين أن حدود الولايات المتحدة قد اجتيحت بسبب موجة من "المهاجرين غير الشرعيين".

وشوهدت القوات العسكرية في ضواحي سان فرانسيسكو، حيث أبلغ المشاهدون أن المدينة مغلقة بسبب الجريمة والفنتانيل.

"من المسؤول هنا؟ يقول المتحدث عند إغلاق الفيديو. ويظهر بيان غير معتاد في الزاوية العلوية اليسرى من الإعلان. ويقرأ عبارة "مُصممة بالكامل باستخدام صور الذكاء الاصطناعي".

ومن المرجح أن تصبح مثل هذه الإعلانات السياسية أكثر شيوعًا مع انتشار تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، إنها استخدمت هذا النهج "للنظر في المستقبل المحتمل للبلاد إذا أعيد انتخاب جو بايدن في عام 2024".

وأصبحت النماذج التصويرية للذكاء الاصطناعي متاحة بشكل متزايد خلال العام الماضي، مما أدى إلى سيل من المرئيات المزيفة ذات المظهر الواقعي المصاحبة للأحداث الإخبارية الكبرى. وكانت الحملات الانتخابية تختبر الأدوات بأسلوب بعض السياسيين وتعزز حملات جمع التبرعات بالفن الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وسخرت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي من الإعلان في بيان، قائلة إن الحزب الجمهوري "كان عليه اختلاق الصور لأنه، بكل بساطة، لا يمكنه المجادلة مع نتائج الرئيس بايدن".