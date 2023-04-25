بلغت 79 عاماً.. بدء إجراءات محاكمة ترمب في اغتصاب صحافية

تبدأ، اليوم الثلاثاء، إجراءات المحاكمة المدنية في الدعوى التي تقدّمت بها الأميركية إي جين كارول في حق الرئيس السابق دونالد ترمب، وتتهمه فيها باغتصابها خلال تسعينيات القرن الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق، الثلاثاء، عملية اختيار هيئة المحلفين للنظر في القضية التي تقول خلالها الصحافية، البالغة 79 عاماً، إن الرئيس الجمهوري السابق اعتدى عليها في متجر بمدينة نيويورك، وعمد إلى التشهير بها حينما كشفت عن الحادثة بعد أعوام، نقلا عن "الشرق الأوسط".

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وينفي ترمب التهم الموجّهة إليه في قضية هي واحدة فقط من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها وقد تعيق ترشحه إلى الانتخابات الأميركية عام 2024، وسعيه إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، حيث أمضى 4 أعوام بين 2017 و2021.

ويأتي بدء إجراءات المحاكمة الجديدة بعد مثول ترمب مطلع إبريل أمام المحكمة في قضايا جنائية مرتبطة بدفع أموال إلى نجمة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز بها على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وأصبح ترمب أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، وهو دفع أيضاً ببراءته من كل التهم.

وتقول كارول، الصحافية السابقة وكاتبة الرأي في مجلة "إيل"، إن ترمب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس لأحد متاجر الألبسة الفاخرة على الجادة الخامسة في مانهاتن منتصف التسعينيات، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء وقع بعدما طلب الثري الأميركي رأيها في التبضع.

وكشفت كارول للمرة الأولى عن هذا الأمر في مقتطفات من كتابها نشرتها مجلة "نيويورك ماغازين" في 2019. وردّ ترمب في حينه قائلاً إنه لم يلتقِها على الإطلاق، وإنها "تكذب بالكامل". وقاضت الصحافية ترمب بتهمة التشهير للمرة الأولى في 2019، إلا أنها لم تتمكن من إدراج تهمة الاغتصاب بسبب انقضاء فترة التقادم القانونية.

إلا أن قانوناً جديداً بات نافذاً في نيويورك، بدءاً من نوفمبر، يعطي ضحايا الاغتصاب حق المقاضاة حتى بحال مرور عقود من الزمن على تعرّضهم للاعتداء الجنسي. ويمنحهم مهلة عام واحد بعد صدوره، للقيام بذلك. وتقدّم محامو كارول بشكوى يتّهمون ترمب فيها بضربها "عندما قام باغتصابها وإمساكها بالقوة". وتشمل الشكوى أيضاً تهمة التشهير جراء منشور لترمب على منصات تواصل اجتماعي اعتبر فيه أنها "معتوهة".

وطلبت الشكوى تعويضات غير محددة عن الأذى النفسي والألم والمعاناة وإهانة الكرامة والضرر الذي طال السمعة. ولا يتوقع أن يدلي ترمب بشهادته، إذ أكد محامو كارول أنهم لا يعتزمون طلب الاستماع إليه في المحاكمة التي يتوقع أن تمتد أسبوعاً إلى أسبوعين.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.