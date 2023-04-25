ترمب يحصل على أهم تأييد له حتى الآن من الكونغرس

حصل الرئيس السابق دونالد ترمب على واحدة من أهم التأييدات له في الكابيتول هيل للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث أعلن السيناتور الجمهوري ستيف داينز من ولاية مونتانا، دعمه ترمب للترشح للرئاسة ويعتبر داينز رئيس حملة دعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

وفي حين أن كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ كانوا فاترين بشأن فرضية دورة انتخابات أخرى يهيمن عليها ترمب، فإن التأييد من داينز يمنحه موطئ قدم مع أحد جامعي الأموال الرئيسيين في الحزب الجمهوري، وفقا لـ"نيويورك تايمز" الأميركية.

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إشادة بترمب

وقال السيناتور داينز خلال ظهوره، مساء الاثنين، على "Triggered" وهو البودكاست الخاص لابن ترمب وهو الأكبر للرئيس السابق: "أنا فخور بتأييد دونالد ترمب لمنصب رئيس الولايات المتحدة". وأضاف أن "أفضل أربع سنوات" قضاها في مجلس الشيوخ كانت عندما كان ترمب رئيساً.

وقام داينز بعد قائمة الإنجازات التي قال إن ترمب سجلها، بشأن قضايا مثل الهجرة. ورد نجل ترمب: "هذا رائع للغاية".

وحصل ترمب على سلسلة من التأييد في الكونغرس، لكن دعم السيناتور داينز يعتبر ضخما نظرا لتمتعه بنفوذ كبير، حيث إنه على اتصال دائم مع أغنى المانحين في الحزب الجمهوري الذين كانوا مترددين في دعم ترمب حيث سيعزز هذا التأييد حملة التبرعات لصالح الرئيس السابق.

علاقة مؤثرة

ولا يتحدث ترمب مع الزعيم الجمهوري ميتش مكانويل، لكن بالنسبة للسيناتور داينز كان القرار خطوة آمنة نسبيًا.

ومن خلال علاقة أوثق، يمكن لترمب دعم مرشحي مجلس الشيوخ المدعومين من لجنة داينز أو على الأقل تجنب مهاجمة المرشحين المفضلين للجنة.

ويُنظر أيضًا وفق الصحيفة الأميركية، إلى علاقة داينز بابن ترمب على أنها قناة مهمة بين مجلس الشيوخ وحملة ترمب.



وتحدث السيناتور داينز عن فرصة مواتية للجمهوريين التي تأتي "مرة كل عقد" للحصول على مقاعد بخريطة مواتية في عام 2024 للحصول على الأغلبية في الكونغرس، وحذر من أنه إذا فشل الجمهوريون فقد يبقون أقلية "لبقية العقد الحالي".