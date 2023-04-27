بوليتكو: سيتم إرسال وفد قنصلي إلى بورتسودان لإجلاء الأميركيين

قالت مصادر أميركية مطلعة إن وزارة الخارجية تخطط لإرسال فريق "قنصلي بكامل معداته " إلى ميناء السودان للمساعدة في إجلاء الأمريكيين والعودة إلى ديارهم. وإذا تم اتخاذ قرار نهائي بإرسال الفريق ، فسيقومون بأداء واجبات مماثلة للضباط القنصليين الذين تم إرسالهم إلى أفغانستان في عام 2021 أثناء إخلاء الأمريكيين في كابول وفقا لموقع لبوليتكو.

وسيقوم عدد غير معروف من المسؤولين بفحص الوثائق ونقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على متن رحلات أو سفن خارج السودان. ووصف الأشخاص الفارون من القتال الرحلة البرية لمسافة 500 ميل من العاصمة الخرطوم إلى الميناء بأنها محفوفة بالمخاطر.

مباشر | شاهد قاعدة الملك فيصل البحرية في #جدة تستقبل الآن أكبر عملية إجلاء من #السودان لـ1687 شخصا من 58 جنسية #السعودية https://t.co/ZLpu1QeEQz — العربية (@AlArabiya) April 26, 2023





وتصاعد الصراع في السودان خلال الأسبوع الماضي ، حيث يستخدم جنرالان متعارضان قواتهما للسيطرة على البلاد. وقتل أكثر من 400 شخص في القتال الدائر في أنحاء الدولة الكبيرة وأصيب قرابة 4000 شخص.

وتعهدت إدارة بايدن بأنها لن تنظم عملية إخلاء واسعة النطاق كما هو الحال في كابول. لكن فريق الرئيس جو بايدن سمح باستخدام أصول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع لضمان سلامة القوافل التي تم إجلائها والأصول الموجودة في المنطقة لحالات الطوارئ.



وطلبت وزارة الخارجية من الجيش دعمًا لوجستيًا لنقل الفريق القنصلي ، الموجود حاليًا في جيبوتي للعمل على استكمال الأوراق اللازمة إلى ميناء السودان ، وفقًا لمسؤول بوزارة الدفاع.

وقال شخص آخر وهو مسؤول أمريكي سابق ، إن الفريق تم تجميعه وقام بالاستعدادات اللازمة للعمل في ميناء السودان. وقال مسؤول وزارة الدفاع إن وزارة الدفاع تدرس خيارات لنقل الفريق بالسفن أو بالطائرة.

وقال المسؤول إن الحكومة الأمريكية تبحث حاليًا "ما هي الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا" لإيصال الفريق القنصلي إلى الميناء. وفي الوقت الحالي ، لم يتم تكليف الجيش بأي شيء آخر غير وضع السفن في حالة تأهب.



وأحد الخيارات لنقل الفريق عن طريق البحرهو المدمرة USS Truxtun ، الموجودة بالفعل في وضع الاستعداد قبالة ميناء السودان. كما أن هناك عدد من السفن الأخرى في طريقها إلى المنطقة ، بما في ذلك السفينة البحرية الاستكشافية USS Lewis B. Puller ، والتي يمكن أن تعمل كقاعدة عائمة أو محطة نقل، والسفينة الاستكشافية السريعة USNS Brunswick ، التي تديرها قيادة النقل البحري العسكري ومصممة لنقل القوات أو المعدات بسرعة ، وفقًا لمسؤول وزارة الدفاع.

وقال مسؤول وزارة الدفاع إن هناك أيضًا سفينة إمداد إضافية في طريقها لدعم السفن في المنطقة.



وتأتي الأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لإرسال فريق قنصلي إلى السودان بعد أيام من قيام فريق من القوات الخاصة الأمريكية بمهمة جريئة في البلاد لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية من الخرطوم.

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