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Former U.S. President Donald Trump walks, ahead of delivering remarks on the day of his court appearance in New York after being indicted by a Manhattan grand jury following a probe into hush money paid to porn star Stormy Daniels, in Palm Beach, Florida, U.S., April 4, 2023. REUTERS/Marco Bello REFILE - CORRECTING ACTION
دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

شاهد ترمب يسخر من بايدن ويقلده: أين أنا.. كيف أخرج؟

دبي- العربية.نت
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جدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التصويب على خصمه اللدود، الرئيس الحالي، جو بايدن. فبعد أن كان يصفه بالنعسان، بدأ يصوب نيرانه اليوم على "قدراته العقلية".

فقد سخر خلال تجمع انتخابي لأنصاره في نيوهامبشر بنيو إنغلاند في شمال شرقي الولايات المتحدة، من تصرفات الرئيس الحالي، مذكراً بضياعه وارتباكه خلال العديد من المناسبات.

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وناشد خصمه الديمقراطي، قائلاً: بالله عليك ألا يمكنك أن تقف وتعلن جدياً أنك مرشح.

أريد أن أخرج من أين؟

كما أضاف مقلداً حركات بايدن وصوته: آه أريد أن أخرج من أين.. أين أنا؟".

وكان ترمب هاجم بايدن بشكل لاذع أيضا عبر حسابه في سوشيال تروث، أمس، معتبرا أن الفيديو الذي أعلن عبره بايدن الترشح جهز ومنتج مسبقًا، بل أعيد تصويره 7 مرات للحصول على نتيجة "مقبولة للنشر".

كما اعتبر أن الرئيس الديمقراطي يشكل خطرًا على الديمقراطية، لأنه غير كفؤ ولا يعرف كيف يُدير البلاد، وفق تعبيره. وقال: "دولتنا الآن في حالة تدهور خطير، وقد فقدت طريقها".

إلى ذلك، رأى أن "شخصاً عديم الجدوى يقود الأميركيين حالياً"، وفق تعبيره.

لكنه تعهد بالفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024 و"جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، وهو شعار حملته الانتخابية الذي يردده في كافة تجمعاته الحالية والسابقة.

يشار إلى أن ترمب وبايدن كانا أعلنا مؤخراً ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقبلة في مشهد سيعيد إذا تحقق، السيناريو عينه الذي شهده الأميركيون في الانتخابات الماضية 2020 التي فاز فيها بايدن.

لعل هذا ما دفع الأميركيين إلى التعبير عن عدم حماستهم للاسمين على السواء. فقد أظهر أحد استطلاعات الرأي المحلية أن 5% فقط من الأميركيين يرغبون بترشح كل من الرجلين، فيما أبدى 38% عدم رغبتهم بترشح أي منهما.

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