المسلح لايزال طليقاً.. مقتل 5 في إطلاق نار بولاية تكساس

لقي خمسة أشخاص بينهم طفل في الثامنة من عمره حتفهم في إطلاق نار عند منزل في كليفلاند بولاية تكساس الأميركية، حسب ما نقلته قناة "إيه.بي.سي" نيوز اليوم السبت، عن الشرطة والسلطات المحلية.

وأضافت أن إطلاق النار وقع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وما زالت الشرطة تبحث عن المشتبه به.

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كما أفادت القناة بأن مسؤولين من مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هاسينتو تلقوا اتصالا يفيد بمضايقات في كليفلاند في حوالي الساعة 11:31 مساء بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أنهم وجدوا لدى وصولهم إلى الموقع عددا من الأشخاص مصابين بأعيرة نارية.

وقال المكتب للقناة إن المشتبه به رجل مكسيكي تحت تأثير الخمر ومسلح وحر طليق.

ولم يرد مركز شرطة كليفلاند على طلب من "رويترز" للتعليق، كما لم يتسن التواصل مع مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هاسينتو من أجل التعقيب.

وذكر تقرير "إيه.بي.سي" أن الشرطة لم تفصح عن هوية الضحايا أو علاقتهم المحتملة بالمشتبه به، لكنها قالت إنهم جميعا من هندوراس.