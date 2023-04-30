حاكم فلوريدا يزيل أهم عقبة لإعلان ترشحه.. ويستعد لمواجهة ترمب

حصل حاكم فلوريدا رون ديسانتس على كل ما يريده من الجلسة التشريعية في ولاية فلوريدا الجمهورية، والتي تقترب من نهايتها الأسبوع المقبل.

فقد فازت جميع مقترحاته بالتصويت، وهي حظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، ومنح سكان فلوريدا القدرة على حمل أسلحة مخفية دون تصريح أو تدريب، وتوسيع القسائم المدرسية، وهي القوانين التي يمكن للحاكم ديسانتس الاعتماد عليها بشدة في الانتخابات التمهيدية الجمهورية المحتملة للرئاسة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية.

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وأكثر من ذلك، قدم الحلفاء المشرعون للحاكم في فلوريدا معروفا آخر مهما للترشح الرئاسي، حيث أقروا مشروع قانون انتخابي يزيل عقبة محتملة أمام ديسانتس لإعلان ترشيحه للرئاسة، وهو من المتوقع أن يفعله الشهر المقبل، حيث سيضمن القانون الجديد ألا يضطر ديسانتس إلى الاستقالة من منصب الحاكم مبكرًا إذا ترشح للرئاسة.

ووافق مجلس النواب، الجمعة، على القانون بأغلبية 76 صوتا مقابل 34 مع امتناع تسعة نواب عن التصويت.

والآن بعد أن تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل مجلس الشيوخ، يتوجه الآن القانون إلى مكتب ديسانتس للتوقيع عليه.

وكان من الممكن أن تشكل المادة السابقة في قانون الولاية، والمعروفة باسم قانون "الاستقالة للترشح"، مشكلة لطموحات ديسانتس الرئاسية.

وأزال مشروع القانون الجديد أي غموض من خلال النص على أن القانون لا ينطبق على المسؤولين المنتخبين الذين يترشحون على وجه التحديد لمنصب الرئيس ونائب الرئيس، مما يعني أن ديسانتس يمكنه تقديم ترشحه للبيت الأبيض دون احتمال التخلي عن منصب الحاكم في حال خسارته الانتخابات التمهيدية الجمهورية أو الانتخابات العامة لعام 2024.

وبينما يسعى ديسانتس لاستعادة موطئ قدمه في الانتخابات، فإنه يأمل في تقديم القوانين الجديدة التي تم تمريرها كدليل على ما قد ينجزه في البيت الأبيض بينما يشير إلى إعادة انتخابه بأغلبية ساحقة العام الماضي كدليل على أن سياساته المحافظة تحظى بقاعدة عريضة من الدعم.