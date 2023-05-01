ترمب يسافر إلى اسكتلندا.. ويؤكد: "أشعر بحماس بالغ"

سافر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى اسكتلندا اليوم الاثنين لافتتاح ملعب جديد للغولف في منتجعه بالقرب من أبردين.

وكان في استقبال ترمب ونجله إريك بالمطار اثنان من نافخي القرب وسجادة حمراء وموكب مؤلف من 10 سيارات.

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قال ترمب قبل ركوب إحدى سياراته: "إنه لأمر رائع أن أكون في بيتي.. كان هذا بيت والدتي".







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يذكر أن ماري والدة ترمب ولدت في جزيرة لويس في أوتر هبريدس قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة.

وترمب، الذي أعلن أنه سيسعى للرئاسة مرة أخرى العام المقبل، سيتوجه إلى ملعب الغولف الخاص به في دونبيغ على الساحل الغربي لأيرلندا عندما يغادر اسكتلندا.

قال ترمب على منصته "تروث سوشيال": "سألتقي بالعديد من الأصدقاء الرائعين، وأقص الشريط لدورة ثانية جديدة ومذهلة في أبردين. أشعر بحماس بالغ رغم أن تفكيري الآن ينصب على "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، في إشارة لشعاره الانتخابي). وتابع: "في الواقع، ستكون أميركا أعظم من أي وقت مضى".