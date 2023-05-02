اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنتاغون (رويترز)
البنتاغون

الجيش الأميركي يتعقب منطاداً مجهولاً فوق هاواي

وذكرت شبكة NBC أن "السلطات الأميركية لا تعتقد أن المنطاد يخص الصينيين، لكنها لم تحدد بعد مالكه"

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن الجيش الأمريكي يتعقب منطادا مجهول المصدر والوجهة، حلّق فوق جزر هاواي، حسبما أفادت قناة NBC TV.

وبحسب القناة التلفزيونية، حلق المنطاد فوق الأرخبيل التابع للولايات المتحدة، لكنه ظل في منطقة بعيدة عن المواقع السرية.

مادة اعلانية

وقال البيان: "الجيش يتتبعه (المنطاد) منذ نهاية الأسبوع الماضي، وخلص إلى أنه لا يشكل تهديدا للطائرات أو الأمن القومي ولا يرسل أي إشارات". الآن يطير المنطاد ببطء فوق المحيط الهادئ باتجاه المكسيك.

جمع معلومات استخباراتية عن مواقع حساسة بأميركا.. جديد المنطاد الصيني العربية ميديا جمع معلومات استخباراتية عن مواقع حساسة بأميركا.. جديد المنطاد الصيني

وفي فبراير الماضي، أسقط الجيش الأميركي منطادا فوق المحيط الأطلسي زعم أنه يستخدمه الصينيون لجمع معلومات استخباراتية.

وذكرت شبكة NBC أن "السلطات الأميركية لا تعتقد أن المنطاد يخص الصينيين، لكنها لم تحدد بعد مالكه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوليتيكو: جيل بايدن وقفت بقوة وراء قرار الرئيس الأميركي خوض الانتخابات مجدداً بوليتيكو: جيل بايدن وقفت بقوة وراء قرار الرئيس الأميركي خوض الانتخابات مجدداً
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط