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MOMENT: Video said to show alleged Ukrainian drone attack on Kremlin
خاص

واشنطن: اتهامات روسيا لأوكرانيا بشأن هجوم الكرملين سخيفة

دبي - العربية.نت
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أكد ناثان تك، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن أوكرانيا لديها الحق بطريقة الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن واشنطن تدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها فقط.

وأضاف في تصريحات للعربية/الحدث أن بلاده تتحقق من الاتهامات التي وجهتها روسيا بشأن الهجوم على الكرملين.

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كذلك اعتبر أن اتهامات روسيا لأوكرانيا بشأن هجوم الكرملين "سخيفة"، على حد تعبيره، لافتاً إلى أن التصريحات التي تأتي من الكرملين نتعامل معها بـ"شكوك".

وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن لا علاقة لكييف بالهجوم على الكرملين، مضيفة "نعرف أن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف".

محاولة اغتيال بوتين

أتت التصريحات الأوكرانية، بعدما أعلنت روسيا، الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا القصر الرئاسي في محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين في بيان "استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين"، واصفا العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

وأضاف أن الهجوم جرى ليل الثلاثاء- الأربعاء.

وأكدت الرئاسة الروسية أن حُطام المسيّرتين سقط داخل الكرملين لكن لم يصب أحد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف، إن بوتين كان يعمل في مقر إقامته قرب موسكو، الأربعاء، مؤكدا أنه سيشارك في استعراض يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء الأسبوع المقبل كما هو مخطط.

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