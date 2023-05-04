شاب أبيض ينقض على مشرد أسود ويخنقه حتى الموت في نيويورك

في قضية جنائية جديدة من المتوقع أن تثير الكثير من الجدل في أميركا، تسبب مواطن أميركي أبيض في وفاة مشرد أسود في قطارات نيويورك بعد أن قام المشرد بإثارة الاضطراب في القطار حيث انقض عليه الشاب الأبيض ذو 24 عاما والذي يعمل في المارينز وقام بخنقه لمدة 15 دقيقة حتى توفي.



وحكم الفاحص الطبي في المدينة بوفاة الرجل المشرد اختناقا بشكل متعمد في مترو الأنفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث كان المدعون يفكرون فيما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.

وكان سبب وفاة جوردان نيلي هو "الضغط على الرقبة (خنق)" والطريقة التي شكلت بها جريمة القتل، وفقا للطبيب الشرعي.

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وأفادت تقارير أن نيلي، 30 عامًا، كان بلا مأوى وحدثت له نوبة مرض عقلية على متن قطار في مانهاتن السفلى بعد ظهر يوم الاثنين عندما قفز الشاب لتقييده وفقًا لروايات الشرطة والشهود.

Medical examiner rules Jordan Neely’s death a homicide after subway choking https://t.co/j1aksLxq1I pic.twitter.com/TMXAeAJDY6 — New York Post Metro (@nypmetro) May 4, 2023





وقالت الشرطة إن الشاب الأبيض، الذي تم تحديده على أنه جندي من مشاة البحرية يبلغ من العمر 24 عامًا من كوينز، قام بتنويم نيلي من الخلف وخنقه لمدة 15 دقيقة تقريبًا. مما تسبب في إغماء نيلي وعندما وصل الإسعاف لم يتمكنوا من إنعاشه.

وأمرت السلطات بإجراء فحوصات إضافية بعد الانتهاء من التشريح الأولي للجثة لفحص الأنسجة الموجودة على رقبة نيلي، وفقًا لمصادر الشرطة.



وقال الشاهد الذي صور المواجهة المزعجة لصحيفة The Post أن نيلي كان يصرخ في القطار أنه ليس لديه أي طعام أو شراب ولا يهتم إذا ذهب إلى السجن قبل أن يعتقله أحد جنود البحرية.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن نيلي هدد الركاب، لكنه لا يعرف الكلمات التي تم تبادلها.

وقالت مصادر إنفاذ القانون إن نيلي تعرض "للعديد من الاعتقالات" في سجله بما في ذلك بسبب المخدرات والسلوك غير المنضبط والاعتداء، وأنه كان يعيش في الشوارع مع تاريخ مسجل من الأمراض العقلية.

وقالت المصادر إن وقت وفاته، كان لديه مذكرة توقيف بحقه في قضية في نوفمبر 2021 حيث اتهم بالاعتداء على امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا في إيست فيلادج.

وتم احتجاز جندي البحرية فورًا بعد المواجهة الدامية، لكن أطلق سراحه دون توجيه تهم إليه.



وأكد مكتب المدعي العام في مانهاتن يوم الأربعاء أنه يحقق في وفاة نيلي بما في ذلك ما إذا كان سيوجه اتهامات ضد الرجل الذي خنقه. وقال متحدث باسم المكتب إنه يراجع تقرير الطبيب الشرعي. وقال المتحدث: "هذا أمر جاد وخطير انتهى بخسارة مأساوية لحياة جوردان نيلي". و"كجزء من تحقيقنا المستمر الدقيق، سنراجع تقرير الفاحص الطبي، ونقيم جميع مقاطع الفيديو والصور المتوفرة، ونحدد أكبر عدد ممكن من الشهود ونقابلهم، ونحصل على سجلات طبية إضافية".