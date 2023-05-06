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جو بايدن في وارسو (فرانس برس)
الرئيس الأميركي جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن: اكتسبت الحكمة.. وأنا أكثر خبرة من أي شخص ترشح للرئاسة

الرئيس الأميركي: "أعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس.. وأعتقد أنني أثبتت أنني كنت مشرّفا وكفؤا أيضا"

العربية.نت، فرانس برس
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن البالغ 80 عاما، والذي يسعى لولاية ثانية في العام 2024، في مقابلة أذيعت الجمعة، إن تقدمه في السن جلب له حكمة وفيرة.

وصرّح بايدن في أول مقابلة له منذ إطلاق حملته الأسبوع الماضي رسميا لصحافية في قناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية: "لقد اكتسبت مقدارا كبيرا من الحكمة وأعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس".

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وأضاف بايدن، وهو ديموقراطي سيبلغ 86 عاما في نهاية فترة ولاية ثانية "أنا أكثر خبرة من أي شخص سبق له الترشح للمنصب (الرئاسة). وأعتقد أنني أثبتت أنني كنت مشرّفا وكفؤا أيضا".

ونادرا ما يتطرّق جو بايدن إلى مسألة سنّه التي تعتبر عائقه الرئيسي لدى الناخبين.

وفي العام 2024، قد يواجه مجددا الجمهوري دونالد ترمب البالغ الآن 76 عاما، في السباق إلى البيت الأبيض.

يُذكر أن ترمب وبايدن كانا أعلنا مؤخراً ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقبلة في مشهد سيعيد إذا تحقق، السيناريو عينه الذي شهده الأميركيون في الانتخابات الماضية 2020 التي فاز فيها بايدن.

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وكان ترمب هاجم بايدن بشكل لاذع أيضا عبر حسابه في "تروث سوشيال"، معتبرا أن الفيديو الذي أعلن عبره بايدن الترشح جهز ومنتج مسبقًا، بل أعيد تصويره 7 مرات للحصول على نتيجة "مقبولة للنشر".

كما اعتبر أن الرئيس الديمقراطي يشكل خطرًا على الديمقراطية، لأنه غير كفؤ ولا يعرف كيف يُدير البلاد، وفق تعبيره. وقال: "دولتنا الآن في حالة تدهور خطير، وقد فقدت طريقها". ورأى أن "شخصاً عديم الجدوى يقود الأميركيين حالياً"، وفق تعبيره.

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