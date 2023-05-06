نشر مقطع فيديو لشهادة ترمب ضمن محاكمته بقضية اغتصاب صحافية

نُشر الجمعة مقطع فيديو أدلى فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بشهادته في قضيّة تتّهمه فيها صحافيّة بالاغتصاب في التسعينات، وقد بدأت وسائل الإعلام بتناقل الفيديو بعد أن كانت هيئة محلّفين قد اطّلعت عليه الخميس.

وعلى مدى 48 دقيقة يظهر ترمب في الفيديو واضعا ربطة عنق زرقاء ومرتديا قميصا أبيض وسترة داكنة، وقد دافع عن نفسه، أحيانا بنبرة شديدة، خلال إجابته عن أسئلة محامية المدّعية، الصحافية إي. جين كارول.

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وكان ترمب قد تغيّب عن المحاكمة المدنيّة في نيويورك في هذه القضيّة، لكنّ هيئة المحلّفين اطّلعت الخميس على شهادة سابقة أدلى بها في هذا الفيديو والذي ينفي فيه بشدّة الوقائع المزعومة.

وأكّد الرئيس السابق في الفيديو، الذي سُجّل أثناء تقديمه إفادته في أكتوبر 2022: "إنها كاذبة ومريضة (...) أعتقد أنها مريضة وتعاني اضطرابات عقليّة".

ونظرا إلى تغيّبه واستحالة استجوابه، طلب محامو الجهة المدّعية الصحافيّة إي. جين كارول، بثّ مقتطفات مطوّلة من الفيديو خلال جلسة المحاكمة.

في هذه القضيّة المدنيّة، ستقرّر هيئة محلفين تضمّ تسعة مواطنين ما إذا كان على الرئيس السابق دفع تعويضات لجين كارول التي تتّهمه منذ 2019 باغتصابها في ربيع 1996 في غرفة قياس الملابس في أحد متاجر نيويورك الكبرى ثمّ بتشويه سمعتها بالادّعاء بأنّها كانت تكذب.

وخلال شهادته، كرّر ترمب أنّه لا يعرف إي جين كارول التي كانت في حينها كاتبة عمود في مجلة "إيل"، وأكّد مرارا أنّها "ليست من النوع المفضّل لديه".

ثمّ عرضت عليه صورة التقطت خلال أمسية اجتماعيّة كان موجودا فيها مع جين كارول قبل سنوات من اللقاء المزعوم عام 1996.

وأكّد ترمب أنّه لا يتذكّر الواقعة، وظنّ أنّ جين كارول في الصورة هي زوجته السابقة مارلا "إنها زوجتي.. إنها مارلا" وعلى الفور تقول له محاميته "إنها (إي جين) كارول".

وتمكّنت هيئة المحلّفين الخميس من مشاهدة مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع يقول فيه ترمب في 2005 امورا مهينة بحق النساء.

ووفقا لوسائل الإعلام الأميركية، اتُهم ترمب في الماضي من جانب أكثر من 20 امرأة بالاعتداء عليهن جنسيًا أو باعتماد سلوك غير لائق معهن. وهو نفى صحة هذه الاتهامات ولم تتم مقاضاته على الإطلاق.

إلا أن قانونا جديدا بات نافذا في نيويورك اعتبارا من نوفمبر، يعطي ضحايا الاغتصاب حق المقاضاة حتى في حال مرور عقود من الزمن على الاعتداء الجنسي.