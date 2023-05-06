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دونالد ترمب - رويترز
الانتخابات الأميركية

قاض أميركي محذرا من إعادة انتخاب ترمب.. "سيتسبب بالفوضى"

ليام بار: ترمب يفتقر الى الانضباط والتفكير الاستراتيجي

بندر الدوشي - واشنطن
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قال المدعي العام السابق في إدارة الرئيس دونالد ترمب بيل بار يوم الجمعة إن رئاسة الرئيس السابق ستكون "عرض رعب" إذا أعيد انتخابه لأن رئيسه السابق يفتقر إلى "الانضباط" وكذلك "القدرة على التفكير الاستراتيجي" اللازمين لإنجاز الأمور.

وقال بار في تصريحاته: "إنه عرض رعب، كما تعلمون ". وقال بار عما إذا كان تامب لائقًا ليصبح رئيسًا مرة أخرى "إذا كنت تؤمن بسياساته، فإن ما يعلن عنه هو سياساته لكنه آخر شخص يمكنه بالفعل تنفيذها وتحقيقها".

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وردا على سؤال حول أن بعض الناخبين يقولون إنهم يريدون إعادة انتخاب ترمب لسياساته وهم على استعداد للتغاضي عن أخطائه كرئيس في ولايته الأخيرة.

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أجاب بار: "ليس لديه الانضباط وليس لديه القدرة على التفكير الاستراتيجي أو تحديد الأولويات أو كيفية إنجاز الأمور في النظام وهكذا قد ترغبون في سياساته.. لكن ترمب لن ينفذ سياسات ترمب!".

ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته قناة "Fox News" مؤخرًا ، فإن تامب هو المرشح المفضل للجمهوريين في عام 2024، حتى قبل حاكم فلوريدا الشهير رون ديسانتيس، الذي لم يعلن بعد عن ترشيحه، لكن يشاع على نطاق واسع أنه يفكر في الترشح.

وشغل بار منصب المدعي العام في عهد ترامب من 2019 إلى 2020. كما شغل منصب المدعي العام خلال إدارة جورج بوش الأب.

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