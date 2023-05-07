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إصابات بإطلاق نار بمركز تجاري بتكساس.. ومقتل المهاجم

بلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام

العربية.نت
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قالت السلطات إن عدة أشخاص أصيبوا بجراح في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية وإن الشرطة تتعامل مع الواقعة.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى كما لم يتم الكشف عن عدد المصابين داخل مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري الذي يقع على بعد 25 ميلا شمال شرقي دالاس.

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وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أفراد الشرطة وهم يسارعون بإخراج المتسوقين من المركز التجاري ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.

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