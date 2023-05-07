إصابات بإطلاق نار بمركز تجاري بتكساس.. ومقتل المهاجم
بلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام
قالت السلطات إن عدة أشخاص أصيبوا بجراح في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية وإن الشرطة تتعامل مع الواقعة.
BREAKING: A mass shooting has taken place at the Allen Premium Outlets mall in Allen, Texas. Details below:— Αριστοτέλης 🍻 (@goLoko77) May 6, 2023
- Multiple victims, which include children.
- The Shooter has been confirmed to be dead. pic.twitter.com/XE57CInWRw
ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى كما لم يتم الكشف عن عدد المصابين داخل مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري الذي يقع على بعد 25 ميلا شمال شرقي دالاس.
Fox 4 News helicopter in Allen,Texas shows the bloody aftermath of the mass shooting at the mall. Showing about 4 covered up bodies but blood is visible.— Pelayo Secundus (@PelayoSecundus) May 6, 2023
They're probably going to receive criticism for this. Imaging looking 4 your relative who was there & seeing their backpack. pic.twitter.com/c9y17cwkyo
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أفراد الشرطة وهم يسارعون بإخراج المتسوقين من المركز التجاري ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.
وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.
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