شاهد مرتكب المجزرة برصاص عشوائي قتل 8 أشخاص في ولاية أميركية

ظهر فيديو، مرفق بتغريدة تويترية، قال فيها الحساب الذي بثه، إن من يبدو فيه وهو يركض، هو الرجل الذي قتلته الشرطة بعد قتله 8 أشخاص وجرح 7 آخرين برصاص عشوائي خارج مركز تجاري في مدينة Allen البعيدة 40 كيلومترا عن مدينة دالاس، بولاية تكساس.

وما زالت المعلومات الشخصية عن مرتكب المجزرة بعد ظهر أمس السبت، غير معروفة بعد، فيما ظهرت من لقطات تلفزيونية آثار جريمته الجماعية، من دماء على الأرصفة خارج المركز، مع أغطية بيضاء غطت جثث قتلاه. أما الفيديو الذي ظهر، وتعرضه "العربية.نت" أدناه، فهو من حساب @rawsalert المعزز في "تويتر" بالشارة الزرقاء، ونقلته عنه حسابات أخرى أيضا. كما نقلت عنه قوله في تغريدة ثانية، إن القاتل أطلق 30 اإلى 40 رصاصة استهدف بها رواد المركز. إلا أن الحساب لم يذكر كيف علم بأن الراكض في الفيديو هو مرتكب المجزرة، لأنه قد يكون أحد الهاربين.

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كما ظهر مئات ممن كانوا وقت المجزرة بمركز Allen Premium Outlets التجاري، وهم يخرجون منه، رافعين أياديهم بطلب من الشرطة، في وقت أصدرت مؤسسة طبية تدير 16 مستشفى في المدينة، بيانا قالت فيه إنها تعالج الجرحى، ممن أعمارهم بين 5 إلى 61 عاماً "حالة 3 منهم حرجة" وفقا لما ذكرت قناة FOX 4 Dallas التابعة لشبكة Fox News التلفزيونية الأميركية.

"طراز AR-15"

ووصف حاكم ولاية تكساس Greg Abbott المقتلة بأنها "مأساة مروعة" وقال في بيان مأساوي، إن الولاية مستعدة لتقديم أي مساعدة قد تحتاجها سلطات مدينة "أللين" البالغ سكانها أكثر من 100 ألف، فيما قال قائد شرطتها Brian Harvey بمؤتمر صحافي عقده، إن المسلح الذي قتله شرطي أثناء إطلاقه النار من بندقيته "تصرف بمفرده" وانتهى بأن أصبح القتيل التاسع في المجزرة.

وقال شاهد عيان، ظهر في "تويتر" صباح اليوم الأحد، إنه شاهد القاتل جثة على الأرض بعد مقتله، والى جانبه بندقية "طراز AR-15 نصف أوتوماتيكية" في إشارة إلى أنها كانت السلاح الذي سفك به دماء ضحاياه.