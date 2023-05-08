فيديو لا يحتمل.. شتم لاجئين جالسين عند الرصيف ودهسهم

في حادثة أليمة، قتل 7 أشخاص على الأقل عندما دهست سيارة مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون جالسين على الرصيف عند محطة للحافلات بالقرب من مركز لمساعدة المهاجرين في جنوب تكساس، وفق ما أفادت الشرطة الأميركية.

ووثق فيديو مروع تلك المأساة، مظهرا سيارة تتوجه مسرعة نحو عدد من اللاجئين الذين كانوا يجلسون عند أحد الارصفة في المكان، وتنقلب لاحقاً تاركة جثث ملقاة والدم يسيل منها.

مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بعد أن صدمهم سائق بسيارته أمام مركز للمهاجرين في ولاية #تكساس الأميركية والشرطة تعتقل السائق#أميركا#الحدث pic.twitter.com/3PCAp7RKaN — ا لـحـدث (@AlHadath) May 7, 2023

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فيما أعلنت أجهزة إنفاذ القانون أنها تعاملت مع الحادث في الوقت الحالي على أنه غير متعمد، رغم أن شاهدا أفاد أن السائق وجه شتائم إلى المجموعة، قبل أن يقود سيارته باتجاههم بسرعة شديدة، حسبما نقلت "فرانس برس".

مسألة لحظات

من جهته، أوضح مارتن ساندوفال المتحدث باسم الشرطة المحلية، أن سيارة رياضية رمادية تجاوزت الإشارة الحمراء ودهست عدة أشخاص قرابة الساعة 8,30 صباحا (13,30 ت غ) في براونزفيل، وهي مدينة حدودية أقصى جنوب ولاية تكساس. وقال إن 7أشخاص قتلوا وأصيب ما يقرب من 10 آخرين. وقال إن بعض الضحايا على الأقل كانوا مهاجرين، دون أن يؤكد ما إذا كانوا جميعهم كذلك، لافتا إلى أن السلطات تحقق فيه مع شرطة الحدود.

فيما روى شاهد يدعى لويس هيريرا الذي أصيب بذراعه في الحادث، أن عملية الدهس كانت "مفاجئة". وأضاف الشاب الفنزويلي البالغ من العمر 36 عاما، أنها كانت مسألة لحظات، قائلا: "جاء القاتل بسيارته وأومأ إلينا ووجه إلينا الإهانات"، مشيرا إلى أنه قاد سيارته بأقصى سرعة.

في حين أشار فيكتور مالدونادو المدير التنفيذي لملجأ "أوزانام" المخصص للمشردين في الجانب المقابل للشارع، إلى أن الضحايا كانوا ضمن حشد من نحو 25 شخصا ينتظرون في محطة الحافلات.

وأضاف أن الجميع فنزويليون وكانوا قد انتهوا من تناول وجبة إفطار في المركز، واصفا المشهد بالمروع حيث تناثرت الأشلاء على طول الطريق.

كذلك لفت إلى أن المركز يفتح على مدار 24 ساعة، موضحاً: "كنا نؤوي الأشخاص القادمين من تشيلي وكولومبيا والإكوادور والصين وأوكرانيا والعديد من الفنزويليين".

ما هي "المادة 42"؟

تأتي هذه المأساة في الوقت الذي تستعد فيه السلطات الأميركية الخميس لرفع السياسة الفدرالية الخاصة بالمهاجرين التي تم فرضها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وتسمح لضباط حرس الحدود بترحيل المهاجرين دون حتى قبول طلبات اللجوء الخاصة بهم.

⚠️ WARNING ⚠️ DEATH⚠️Texas, USA⚠️



Atleast 7 people dead and multiple injured after a car ramming attack near migrant center in Brownsville, (USA)Texas. The Mexican driver intentionally rams his vehicle into group of migrants. pic.twitter.com/vFT4jUJDHp — The Vulture Eyes (@TheVultureEyes) May 8, 2023

وأدى انتهاء صلاحية الإجراء المعروف باسم "المادة 42" إلى تخوف السلطات من ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة.

إلى ذلك، احتجز أشخاص كانوا في المكان سائق السيارة الذي نقل أيضا إلى المستشفى، وقد وجهت إليه الشرطة حاليا تهمة القيادة المتهورة.

كما ستكون هناك على الأرجح ستكون هناك تهم أخرى في وقت لاحق، حيث فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الحادث المميت عرضيا أم متعمدا.