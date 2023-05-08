عبر هذا البلد.. كيسنجر يتوقع نهاية الحرب في أوكرانيا

بعدما مر على دخولها 14 شهراً، ووسط تصاعد الهجمات والغارات الجوية بين الطرفين، رأى وزير الخارجية الأميركي السابق ومستشار الأمن القومي هنري كيسنجر، أن الحرب الروسية الأوكرانية تقترب من نقطة تحول، متوقعاً إجراء مفاوضات بحلول نهاية العام بفضل الجهود الأخيرة التي تبذلها الصين.

فقد بدا السياسي المخضرم واثقا من أن الصين ستساعد في تغيير وضع الحرب المستمرة بعد دخولها المفاوضات، معتقداً أن تلك المباحثات ستصل إلى ذروتها بحلول نهاية العام، في مقابلة مع CBS News بثت يوم الأحد.

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يتحدث عن مفاوضات فعلية!

وأضاف أن العالم سيتحدث عن عمليات التفاوض وحتى المفاوضات الفعلية، لافتاً إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وبوتين سيتحدثان معه إذا اتصل بهما.

وعند سؤاله عما إذا كان سيلتقي بوتين في موسكو إذا طلب منه الرئيس ذلك، قال الدبلوماسي المتقاعد: "سأكون ميالًا إلى القيام بذلك".

كما تابع: "سأكون مستشارا ولست شخصية رسمية في السلطة".

لا بوادر لتفاوض

يشار إلى أن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا كانت شملت عدة جولات من محادثات سلام في الأشهر الأولى من الصراع الذي بدأ في فبراير/شباط 2022.

كما لم يبد أي من الجانبين استعدادا للعودة إلى طاولة المفاوضات مؤخراً.

في حين حاولت بكين على ما يبدو إعادة إحياء المحادثات بين كييف وموسكو بورقة موقف من 12 نقطة نُشرت في الذكرى السنوية الأولى للأزمة.

وإلى جانب الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ستترك الخطة الصينية القوات الروسية في أوكرانيا على أن ترفع العقوبات التي لم يوافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي تتمتع روسيا بحق النقض فيه.