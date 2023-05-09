هل اقترب توجيه اتهام ضد ابن الرئيس الأميركي جو بايدن؟

وسط تقارير صحافية أميركية عن قرب توجيه اتهام جنائي لنجل الرئيس الأميركي، هانتر جو بايدن، منع المكتب الصحافي للبيت الأبيض "نيويورك بوست" من حضور الحدث العام للرئيس بايدن خلال النهار يوم الاثنين القادم، بعدما نشرت الصحيفة عن اقتراب المدعين الفيدراليين من اتخاذ قرار بشأن اتهام الابن هانتر بايدن جنائياً بالاحتيال الضريبي وجرائم أخرى.

وغطت صحيفة "نيويورك بوست" عن كثب تورط الرئيس في المعاملات الخارجية لأقاربه، وأبلغت الصحيفة لأول مرة في أكتوبر 2020 عن وجود ملفات خطيرة مصدرها جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر، وهي ملفات تربط جو بايدن بمشاريع في الصين وأوكرانيا.

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وظهر بايدن، الذي وصف تقارير "نيويورك بوست" بأنها معلومات مضللة روسية، مع وزير النقل، بيت بوتيجيج، يوم الاثنين للحديث عن سياسات شركات الطيران في مبنى المكتب التنفيذي المجاور للبيت الأبيض. وفي النهاية، لم يتلق بايدن أي أسئلة صاخبة من الصحافيين.

وفي نفس الغرفة في فبراير الماضي، رفض بايدن الإجابة على استفسار الصحيفة حول ما إذا كانت روابط عائلته بالصين قد أضعفت قدرته على توجيه السياسة الأميركية، وكان غاضبا من عدم وجود مراسلين "مهذبين"، وغادر المكان.

وتعتبر الصحيفة أعلى خامس موقع إخباري من حيث عدد القراء الأميركيين. وهي ثاني أكثر الصحف قراءة على الإنترنت في البلاد

ويبدو أن التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن يقترب من نهايته. حيث التقى فريقه القانوني بمحامي وزارة العدل في 26 إبريل، وهو ما اعتبره البعض خطوة أخيرة قبل صدور قرار الاتهام.

وجذب الرئيس بايدن الانتباه من خلال حضوره الكنيسة في واشنطن يوم الأحد مع شقيقه الأصغر جيمس بايدن، الذي شارك مع هانتر في مجموعة متنوعة من المعاملات الدولية.

ويوم الجمعة، رفض الرئيس الرد على أسئلة المراسلين مدعيا أنه سيستضيف "مؤتمرًا صحفايًا رئيسيًا" بعد ظهر ذلك اليوم، وذلك بعد يومين من استدعاء الجمهوريين في مجلس النواب لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ملف يتعلق بمزاعم فساد مالي غير مؤكدة تتصل ببايدن.

وبدلاً من عقد المؤتمر الصحافي، جلس بايدن لإجراء مقابلة مساء الجمعة مع شبكة MSNBC التي تعاملت بلطف مع قضية التحقيقات حول الأنشطة التجراية لأفراد عائلته.

وقالت المذيعة لبايدن: "هل يمكن أن تتهم وزارة العدل ابنك؟ كيف سيؤثر ذلك على رئاستك؟". وأجاب بايدن: "لن يحدث ذلك، لأنه لم يرتكب أي خطأ، وأنا فخور به".