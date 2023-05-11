البحرية الأميركية تصادر سفينتين محملتين بمخدرات بـ130 مليون دولار

صادر القوات البحرية الأميركية التابع لخفر السواحل ما قيمته 80 مليون دولار من الهيروين من سفينة صيد كانت تبحر عبر خليج عمان في 10 مايو خلال ثاني عملية ضبط مخدرات هذا الأسبوع.

وكانت السفينة USCGC Glen تعمل لدعم فرقة العمل المشتركة (CTF 150) عندما اكتشف الفريق 1964 كيلوغرامًا من الهيروين على متن سفينة تعبر المياه الدولية بعد مغادرتها من شاه باهار إيران.

مادة اعلانية

كما صادرت القوات ما قيمته 30 مليون دولار من الميثامفيتامين والهيروين قبل يومين من سفينة صيد أخرى غادرت نفس الميناء.

وقال الضابط الأميركي نيك جابس قائد السفينة العسكرية "أنا فخور جدًا بطاقمي وكل ما تمكنا من تحقيقه كفريق هذا الأسبوع.. نحن هنا للعمل مع شركاء إقليميين وتعطيل أي نشاط بحري مزعزع للاستقرار في البحر وسنواصل تتبع مثل هذه الأنشطة".

وشملت العماية السابقة التي قامت بها السفينة في 8 مايو 580 كيلوغراماً من الميثامفيتامين و 35 كيلوغراماً من الهيروين.

ووصلت السفينة إلى الشرق الأوسط العام الماضي كجزء من مجموعة من قطع خفر السواحل الأميركية التي تم نشرها في المنطقة تحت قيادة قوات الدوريات بجنوب غرب آسيا.

وتعتبر مجموعة CTF-15 واحدة من أربع فرق عمل تشكل أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم .

وقامت القوات البحرية التي تدعم CTF 150 بمصادرة مخدرات غير مشروعة تبلغ قيمتها الإجمالية المقدرة في الولايات المتحدة أكثر من 250 مليون دولار في عام 2023.

وتساعد هذه الجهود في ضمان عبور الشحن التجاري المشروع للمنطقة بعيدا عن التهديدات المتنوعة .