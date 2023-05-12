اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العربية 360 | لقاء ناري لترمب على سي إن إن في أول ظهور على الشبكة منذ 2016
ترمب

بعد استضافة ترمب.. سي أن أن في مرمى الهجمات

واشنطن - بندر الدوشي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اعتبر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أن شبكة CNN "فعلت الشيء الصحيح" من خلال استضافته في حدث (قاعة بلدية) ليلة الأربعاء.

توم كروز وشاكيرا بعلاقة عاطفية؟.. النجمة ترد: وقت ممتع! ثقافة وفن توم كروز وشاكيرا بعلاقة عاطفية؟.. النجمة ترد: وقت ممتع!

وشارك ترمب المرشح الأوفر حظًا حتى الآن في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، في قاعة بلدية سي أن أن واستضافتها كايتلان كولينز، حيث واجهت الشبكة انتقادات حادة لمنح الرئيس السابق منصة وقت الذروة للتحدث.

مادة اعلانية

وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز: "كنت سعيدًا للقيام بذلك، لقد نقلت الخبر إلى ملايين الأشخاص الذين لن يسمعوا بوجه عام وجهة النظر هذه فيما يتعلق بأمور مثل الحدود والتضخم والاقتصاد واستقلال الطاقة وكارثة أفغانستان وغير ذلك".

كما أضاف: "سي أن أن تتعرض لضغط شديد وأعتقد أنها فعلت الشيء الصحيح من خلال استضافتي وكل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على تقييماتها الرائعة"، مضيفا "لقد كان شرفًا لي أن أفعل ذلك".

فيما أفادت فوكس نيوز يوم الخميس بأن شبكة سي أن أن تواجه "موجة انتقادات شديدة" من موظفيها لاستضافتها ترمب.

وقال أحد العاملين في الشبكة للفوكس نيوز "نحن نعيش في جمهورية ديمقراطية وترمب هو المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري، وليست مهمة وسائل الإعلام إسكات سياسي لا يحبونه. كانت الصيغة فوضوية، لكن على الناخبين أن يسمعوا من كلا المرشحين الرئيسيين. وبالمناسبة فعل ترمب ما أرادته قاعدته ولكن أداءه الليلة الماضية واضحا للمعتدلين والمترددين لاتخاذ القرار".

وقال متحدث باسم الشبكة: "قدمت كايتلان كولينز مثالاً لما يعنيه أن تكون صحافيًا من الطراز العالمي. لقد طرحت أسئلة صارمة وعادلة وكاشفة".

كما دافع كريس ليخت الرئيس التنفيذي للشبكة عن القرار صباح الخميس في مكالمة مع الموظفين، وفقًا لمراسل CNN الإعلامي السابق براين ستيلتر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العراق يستعد لإجراء أول تعداد سكاني منذ 1997 العراق يستعد لإجراء أول تعداد سكاني منذ 1997
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط