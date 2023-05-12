بعد استضافة ترمب.. سي أن أن في مرمى الهجمات

اعتبر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أن شبكة CNN "فعلت الشيء الصحيح" من خلال استضافته في حدث (قاعة بلدية) ليلة الأربعاء.

وشارك ترمب المرشح الأوفر حظًا حتى الآن في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، في قاعة بلدية سي أن أن واستضافتها كايتلان كولينز، حيث واجهت الشبكة انتقادات حادة لمنح الرئيس السابق منصة وقت الذروة للتحدث.

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وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز: "كنت سعيدًا للقيام بذلك، لقد نقلت الخبر إلى ملايين الأشخاص الذين لن يسمعوا بوجه عام وجهة النظر هذه فيما يتعلق بأمور مثل الحدود والتضخم والاقتصاد واستقلال الطاقة وكارثة أفغانستان وغير ذلك".

كما أضاف: "سي أن أن تتعرض لضغط شديد وأعتقد أنها فعلت الشيء الصحيح من خلال استضافتي وكل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على تقييماتها الرائعة"، مضيفا "لقد كان شرفًا لي أن أفعل ذلك".

فيما أفادت فوكس نيوز يوم الخميس بأن شبكة سي أن أن تواجه "موجة انتقادات شديدة" من موظفيها لاستضافتها ترمب.

وقال أحد العاملين في الشبكة للفوكس نيوز "نحن نعيش في جمهورية ديمقراطية وترمب هو المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري، وليست مهمة وسائل الإعلام إسكات سياسي لا يحبونه. كانت الصيغة فوضوية، لكن على الناخبين أن يسمعوا من كلا المرشحين الرئيسيين. وبالمناسبة فعل ترمب ما أرادته قاعدته ولكن أداءه الليلة الماضية واضحا للمعتدلين والمترددين لاتخاذ القرار".

وقال متحدث باسم الشبكة: "قدمت كايتلان كولينز مثالاً لما يعنيه أن تكون صحافيًا من الطراز العالمي. لقد طرحت أسئلة صارمة وعادلة وكاشفة".

كما دافع كريس ليخت الرئيس التنفيذي للشبكة عن القرار صباح الخميس في مكالمة مع الموظفين، وفقًا لمراسل CNN الإعلامي السابق براين ستيلتر.