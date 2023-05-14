ترمب يهاجم حاكم فلوريدا ديستانس: يحتاج زراعة شخصية
وصف الرئيس السابق رحلات ديسانتس الخارجية الأخيرة بأنها "قنبلة كاملة"، مدعيًا أن الناس لم يفهموا سبب قيامه برحلاته الخارجية
انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في إعلان جديد الجمعة، زاعماً أن مرشح فلوريدا الجمهوري يحتاج إلى "زرع شخصية".
وقال ترمب في إعلانه "المشكلة مع ديستانس هي أنه يحتاج إلى عملية زرع شخصية وهذه ليست متاحة بعد".
وقال في الإعلان الذي مدته 40 ثانية، مستخدماً لقبه المفضل رونديسانتومونيا، إن جميع أعضاء الكونغرس والنساء الذين خدموا معه ويعرفونه جيدًا دعموني، وكان بعض دعمهم مفاجئًا بسبب علاقتهم بديسانتس.
مضيفا "أود أن أقول إنه عندما يتعلق الأمر بقلة الشخصية، سيكون رون في فصل دراسي مع حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، وهذا ليس جيدًا".
كما وصف الرئيس السابق رحلات ديسانتس الخارجية الأخيرة بأنها "قنبلة كاملة"، مدعيًا أن الناس لم يفهموا سبب قيامه برحلاته الخارجية.
واستهدف الرئيس السابق حاكم فلوريدا بانتظام ، حيث أظهرت الاستطلاعات أن ديسانتس، الذي لم يدخل السباق بعد ، يحتل عمومًا المركز الثاني خلف ترامب في ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض لعام 2024.
ويلمح الإعلان إلى حقيقة أن عددًا من الجمهوريين في مجلس النواب في فلوريدا دعموا ترمب بينما لم يتلق ديسانتس سوى تأييد واحد من عضو جمهوري في مجلس النواب في ولايته وهو من النائب لوريل لي الذي شغل سابقًا منصب وزير خارجية فلوريدا في إدارة ديستانس.
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